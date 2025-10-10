Más Información

Fuerzas Armadas auxilian a la población afectada por "Raymond"; realizan evaluaciones médicas y traslados a zonas seguras

Caso CIBanco: ¿Qué pasa cuando se liquida un banco en México?

Reportan que Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por su premio Nobel de la Paz

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta

¿Cuánto dinero podrán recuperar los clientes de CIBanco ante liquidación de la institución financiera?

FGR delinea la estructura del contrabando de combustible

Suman 48 municipios afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en Veracruz

“Fue como ver el fin del mundo”; la voz de un sobreviviente de la pipa de Puente de la Concordia

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama felicitó a la líder opositora venezolana por haber recibido el e hizo un llamado a seguir su ejemplo y "defender" la democracia estadounidense.

"Felicidades a la nueva Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su valiente lucha para instaurar la democracia en ", declaró Obama, quien obtuvo el Nobel de la Paz en 2009.

"Debería inspirar a quienes luchan en forma similar en todo el mundo y recordarnos a quienes tenemos la suerte de vivir en Estados Unidos que tenemos la solemne responsabilidad de preservar y defender constantemente nuestras tradiciones democráticas, ganadas con tanto esfuerzo", declaró.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Barack Obama a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
María Corina Machado dedica Nobel de la Paz a Trump

Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición pública el pasado 9 de enero, aceptó con "profunda gratitud" el galardón "en nombre del pueblo de Venezuela" y lo dedicó también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aspirante al premio.

Trump afirmó el jueves que merece el reconocimiento por haber puesto fin, según dijo, a ocho guerras, a diferencia de su rival político, Barack Obama, quien, según él, obtuvo el galardón "sin haber hecho absolutamente nada".

Tras conocerse que el Nobel no era para Trump, la Casa Blanca criticó este viernes al Comité por "anteponer la política a la paz".

"El presidente Trump seguirá promoviendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas", señaló Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

sg/mcc

