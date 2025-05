El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este sábado durante su investidura para el periodo 2025-2029, que no hay una lucha contra la delincuencia común, sino que es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país, que tienen financiamiento, armamento y objetivos claros.

"A pesar de las amenazas, no dimos un solo paso atrás, no se lo permitimos porque este país no les pertenece. Este país es de los ecuatorianos que se levantan todas las mañanas de manera honrada por su familia y es por ellos por quienes reclamamos el país", señaló.

Dirigió su mensaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, indicando que respalda su misión de proteger la vida de los ecuatorianos.

"Serán cuatro años donde los sueños, antes olvidados, se convertirán en realidades", aseveró.

"Se presentará la Ley de Energía Nuclear, y el nuevo modelo del sector eléctrico eficiente, abriendo el camino hacia el futuro y garantizando el abastecimiento de la demanda eléctrica del país", manifestó.

También refirió que será un periodo de mucha infraestructura vial, prometiendo la construcción del Quinto Puente de Guayaquil y la ampliación del corredor E25 entre Buena Fe-Jujan, que forma parte de la vía entre Quito y Guayaquil.

Noboa agradeció a su madre, Annabelle Azín, por haber vuelto a la política, ahora como asambleísta, "por más injusta que pudo haber sido con ella".

En su discurso de investidura para un nuevo mandato hasta 2029, y ante cientos de invitados, Noboa agradeció a Azín, que es ahora legisladora nacional, y que lideró la lista de parlamentarios más votados del país.

"Quiero agradecer a mi madre por haber vuelto a la política nacional, por más injusta que pudo haber sido con ella y con nuestra familia en el pasado", señaló el gobernante, hijo también del magnate bananero Álvaro Noboa, cinco veces candidato presidencial y que ahora -afectado en su salud- no estuvo presente en la ceremonia.

"Sólo una persona que ha vivido la persecución desarrolla la sensibilidad necesaria para combatir las injusticias", abundó Noboa.

Entre los invitados a la investidura de Noboa hay delegaciones de 74 países, pero únicamente dos jefes de Estado presentes en el acto que son los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; y de Perú, Dina Boluarte, los dos países con los que Ecuador comparte frontera terrestre.

También llegaron a Quito los vicepresidentes de República Dominicana, Raquel Peña; y de El Salvador, Félix Ulloa, así como los cancilleres de Bolivia, Celinda Sosa; de Brasil, Mauro Vieira; de Colombia, Laura Sarabia; de Costa Rica, Arnoldo Tinoco; de Marruecos, Náser Burita; de Panamá, Javier Martínez-Acha; y de Perú, Elmer Schialer.

Por parte de España se encuentra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; mientras que desde Estados Unidos llegó su secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., y en representación de China arribó su ministro de Educación, Huai Jinpeng.