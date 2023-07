Londres.- El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, desató polémica este miércoles en Vilna, al decir que tanto el gobierno de su país como el de Estados Unidos han advertido a Ucrania de que “no son Amazon” y ha pedido “gratitud” por la entrega de armas.

Wallace recomendó al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se muestre agradecido a fin de convencer a los políticos, sobre todo de Estados Unidos, que “dudan” sobre si aumentar el envío de equipamiento.

Algunos aliados que brindan ayuda defensiva a Kiev “quieren ver gratitud”, ha declarado a los medios británicos durante la cumbre de la OTAN en la capital lituana.

“Aquí una pequeña advertencia: nos guste o no, la gente quiere ver gratitud. Mi consejo para los ucranianos: ustedes han de persuadir a los países para que renuncien a sus propios arsenales. Y sí, la guerra es una causa noble y sí, la vemos como una guerra no solo por ustedes sino también por nuestras libertades”, ha dicho.

“Pero a veces hay que persuadir a los legisladores en el Capitolio, en Estados Unidos”, agregó.

Según Sky News, Wallace negó que la falta de una agenda para que Ucrania entre en la OTAN vaya a socavar la moral en el campo de batalla y señaló que Ucrania pide más incluso antes de recibir la última partida de donaciones.

Sunak reconoce agradecimiento del pueblo ucraniano

En este sentido, apuntó que los estadounidenses han avisado a Zelensky de que “no son Amazon” y que él mismo se lo dijo también en junio del año pasado.

“Les dije a los ucranianos el año pasado, cuando conduje 11 horas hasta Kiev para que me dieran una lista (con peticiones), que no soy Amazon”, ha declarado el ministro, de acuerdo con el canal británico.

Sus declaraciones desataron polémica y el propio primer ministro británico, Rishi Sunak, fue enfático al señalar que Zelensky “y su pueblo son increíblemente agradecidos”.

En conferencia de prensa, Zelensky aseguró: “Creo que siempre estuvimos agradecidos al Reino Unido, siempre estuvimos agradecidos al primer ministro y al ministro de Defensa”.

Los británicos, continuó, “siempre han apoyado a Ucrania y estamos agradecidos por ello; no sé a qué se refiere [Wallace], que me escriba y me diga cómo le gustaría que le estuviéramos agradecidos”.

Incluso se dirigió al ministro de Defensa ucraniano, sentado entre el público. “¿Tienes problemas con el ministro de Defensa del Reino Unido? ¿Le has dicho que le estás agradecido? ¡Tienes que llamarle hoy! Por favor”.

