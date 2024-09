El Ministerio alemán de Asuntos Exteriores rebatió las palabras del candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó erróneamente en el debate con su contrincante Kamala Harris que Alemania ha abandonado la meta de producir energías limpias.

"Te guste o no te guste: el sistema energético alemán es completamente operativo, con más de un 50% de renovables. Y estamos cerrando -no construyendo- centrales de carbón y nucleares", afirmó el Ministerio a través de su cuenta en inglés en la red social X.

Exteriores recordó que el objetivo de Alemania es decir adiós por completo al uso del carbón a más tardar en 2038.

"Posdata: nosotros tampoco comemos gatos y perros", concluyó el mensaje en tono jocoso.

Con ello, aludió a la afirmación realizada por Trump -de la que no existen pruebas- de que en el estado de Ohio hay inmigrantes haitianos que secuestran y se comen a las mascotas, que fue recibida por su contrincante demócrata, Harris, con gestos de incredulidad.

En el tramo final del debate, el candidato republicano aseguró que Alemania se había arrepentido de su decisión de emprender la transición energética.

"Tú crees en cosas como que no vamos a usar la fracturación hidráulica (fraking), que no vamos a tomar combustibles fósiles, que no vamos a hacer cosas que van a ser fuertes, te guste o no te guste", dijo Trump dirigiéndose a Harris.

"Alemania intentó eso y, un año después, tuvo que volver a construir centrales energéticas normales", afirmó.









kicp/mcc