WASHINGTON.- Kamala Harris y Donald Trump intercambiaron el martes ataques políticos y personales mientras presentaban sus contrastantes visiones para el país en cuestiones como el aborto, la inmigración y la democracia de Estados Unidos durante su primer, y quizás único, debate antes de los comicios presidenciales de noviembre.

La vicepresidenta demócrata trató varias veces de provocar al expresidente republicano, recordándole en varias ocasiones la derrota electoral que él aún niega, y burlándose de algunas otras de sus afirmaciones falsas.

Harris no sólo trató de presentar argumentos de que Trump no es apto para desempeñar el cargo, sino que trató de usar sus respuestas de tal forma que parecían diseñadas para provocarlo a lanzar ataques personales, de los que sus asesores y simpatizantes han tratado de alejarlo. En cierto punto, Harris se volteó a ver a Trump y dijo que como vicepresidenta, he hablado con dignatarios extranjeros “y dicen que usted es una vergüenza”.

Trump volvió a negar su derrota ante el presidente Joe Biden hace cuatro años, cuando sus intentos por revertir el resultado dieron lugar a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal.

“Donald Trump fue despedido por 81 millones de personas”, dijo Harris. “Así que dejemos eso en claro. Y evidentemente le cuesta mucho trabajo procesar eso”.

Trump, en cambio, trató de relacionar a Harris con Biden, preguntándole por qué no había tomado acciones sobre sus propuestas mientras se desempeñaba como vicepresidenta, y centró sus ataques contra Harris en la asignación que le encargó Biden de lidiar con las causas de raíz de la migración ilegal.

En varias ocasiones se refirió a ella y a Biden como personas débiles, y mencionó los elogios del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para demostrar que es sumamente respetado por dignatarios de todo el mundo, asegurando que Orbán lo llama “la persona más temida”.

El enfrentamiento le brindó a los estadounidenses la mirada más detallada hasta el momento a una campaña que ha cambiado drásticamente. De inmediato, Harris presentó los argumentos demócratas de una mejor manera de lo que lo hizo Biden durante su debate de junio, vinculando al expresidente con las labores del Partido Republicano para restringir el acceso al aborto, y acusándolo de socavar la democracia del país.

Harris atacó firmemente a Trump por el estado de la economía y la democracia después de dejar la presidencia, mientras la pandemia de COVID-19 asediaba al país y después de que sus simpatizantes irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento por revertir los resultados de los comicios de 2020.

“Lo que hemos hecho es limpiar el desastre que dejó Donald Trump”, declaró Harris. Inició su respuesta diciendo que espera que los votantes escuchen “un montón de mentiras, quejas y sobrenombres” de su rival republicano durante su debate de 90 minutos.

Trump, en tanto, no tardó en arremeter contra Harris por dejar de lado algunas de sus posturas liberales y subrayó: “Ahora va con mi filosofía. De hecho, le iba a enviar una gorra de MAGA”, refiriéndose a las siglas en inglés de su lema “Hagamos grande a Estados Unidos Otra Vez”. Harris sonrió y se rio en voz alta.

Trump acusa a los inmigrantes de comerse perros y gatos ante la mirada atónita de Harris

El candidato republicano a la presidencia estadounidense acusó a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos de comerse los perros y los gatos de los ciudadanos que viven en las ciudades fronterizas, ante una atónita Kamala Harris, su rival demócrata en las elecciones del 5 de noviembre.

"Muchas ciudades no quieren hablar de ello porque les da vergüenza. En Springfield se están comiendo a los perros la gente que vino, se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí y esto es lo que está pasando en nuestro país y es una vergüenza", apuntó el expresidente haciéndose eco de una retórica racista.

Trump y su fórmula vicepresidencial, JD Vance, han propagado información falsa sobre migrantes haitianos "causando caos" en una ciudad de Ohio y secuestrando mascotas para comérselas.

Las autoridades locales han salido ya a desmentir estos rumores, que se han propagado como la pólvora en redes sociales, en especial en X, donde el propio Elon Musk, el multimillonario dueño de la plataforma, ha contribuido a diseminar este bulo.

El propio presentador de ABC News, David Muir, salió rápidamente a corregir al expresidente: "Solo quiero aclarar esto. Usted menciona Springfield, Ohio, y ABC News se puso en contacto con el administrador de la ciudad allí. Nos dijo que no ha habido informes creíbles de reclamos específicos de mascotas que hayan sido lastimadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante", dijo.

Trump comenzó este martes el debate contra la vicepresidenta, Kamala Harris arremetiendo contra los migrantes y afirmando que están "robando" los trabajos a afroamericanos e hispanos, un comentario de tono racista que la demócrata calificó de "la misma retórica desgastada de siempre".

Kamala Harris acusa a Trump de decir un "montón de mentiras" sobre el aborto: No debería decir a una mujer qué hacer con su cuerpo

La vicepresidenta estadounidense marcó una línea roja a su rival dejándole claro que no debería decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo.

"El gobierno y ciertamente Donald Trump no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo", apuntó la aspirante demócrata.

Harris acusó a su rival republicano de difundir un "montón de mentiras" sobre el aborto que "insulta a las mujeres", durante el primer debate televisado de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Trump acusa a Harris de copiar programa de Biden para la economía y de ser marxista

A su vez, el expresidente estadounidense acusó a la vicepresidenta de no tener un programa y de "copiar" el del presidente Joe Biden.

"Ella no tiene un plan. Ha copiado el plan de Biden, y son como cuatro frases (...) cuatro frases que son sólo: 'Oh, intentaremos bajar los impuestos'. No tiene un plan", insistió Trump durante el primer debate entre los dos candidatos electorales en Filadelfia (este)

Donald Trump volvió a acusar este martes a su rival demócrata Kamala Harris de ser "marxista" durante su primer debate televisado para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"Es una marxista. Todo el mundo sabe que es una marxista", dijo el expresidente republicano durante el debate emitido por la cadena ABC.

Trump insiste en negarse a reconocer que perdió las elecciones de 2020

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a reconocer su derrota en las elecciones de 2020, durante un debate televisado con su rival demócrata, Kamala Harris.

"Hay muchas pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirarlas (...) Obtuve casi 75 millones de votos, el mayor número de votos que jamás haya obtenido un presidente en ejercicio. Me dijeron que si obtenía 63, que fue lo que obtuve en 2016, no te podían ganar las elecciones", declaró.

