Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió venganza por lo que describió como una “violación cruel y maliciosa” del acuerdo de alto el fuego, luego de que se descubrió que uno de los cuerpos entregados por Hamas como parte del acuerdo no era el de una madre israelí de dos niños, como habían prometido los insurgentes, sino el de una mujer gazatí.

“No sólo secuestraron al padre, Yarden Bibas [que fue liberado con vida a principios de este mes], a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños bebés, sino que, de una manera indescriptiblemente cínica, no devolvieron a Shiri junto con sus hijos pequeños, los angelitos, y pusieron el cuerpo de una mujer de Gaza en el ataúd”, dijo Netanyahu.

Mientras, la familia Bibas acusó al primer ministro israelí este viernes de no haber protegido a sus parientes durante el ataque de Hamas de 2023 y de no haberlos rescatado vivos tras su secuestro en Gaza.

"No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio. Primer ministro Benjamin Netanyahu, no hemos recibido ninguna disculpa suya en este doloroso momento", declaró en un comunicado Ofri Bibas, cuyo hermano Yarden, cuñada Shiri y sobrinos Ariel y Kfir, fueron secuestrados por los islamistas palestinos. Además, dijo que la familia seguía esperando conocer la "suerte" de Shiri.

El incidente ha puesto en duda el futuro del frágil alto el fuego. Se espera que seis rehenes más sean liberados el sábado como parte de la tregua que ha frenado más de 15 meses de guerra.

El grupo insurgente afirmó en una declaración el viernes que “realizará una revisión exhaustiva” de la información sobre el cuerpo, y sugirió que podría haberse producido un posible error en la identificación de los restos debido a los bombardeos israelíes en la zona donde estaban los rehenes israelíes, donde también había palestinos.

Hamas entregó restos de otra mujer en lugar de Shiri Bibas

Hamas entregó cuatro cuerpos el jueves como parte del pacto. Se suponía que correspondían a Shiri Bibas y a sus dos hijos pequeños, Kfir y Ariel Bibas, y a Oded Lifshitz, quien tenía 83 años cuando fue secuestrado durante el ataque insurgente que inició la guerra el 7 de octubre de 2023.

António Guterres, condenó este jueves "el desfile de cadáveres y la exhibición de los ataúdes". (20/02/25) Foto: EFE

Las autoridades israelíes indicaron que, si bien los restos de los dos menores y de Lifshitz fueron identificados positivamente, el cuarto cadáver no pertenecía a Shiri Bibas ni a ningún otro rehén israelí retenido en la Franja.

“Trabajaremos con determinación para traer a Shiri de vuelta junto con todos nuestros rehenes —tanto vivos como muertos— y asegurarnos de que Hamas pague el precio completo por esta violación cruel y maliciosa del acuerdo”, afirmó Netanyahu. “El sagrado recuerdo de Oded Lifshitz y de Ariel y Kfir Bibas estará siempre consagrado en el corazón de la nación. Que Dios vengue su sangre. Y así lo haremos nosotros”.

Hamas dijo que no tenía “interés en retener ningún cuerpo”, y añadió que había “demostrado su pleno cumplimiento del acuerdo en los últimos días y que sigue comprometido con todos sus términos”.

“Rechazamos las amenazas de Netanyahu, que sólo sirven para manipular la opinión pública israelí”, indicó Hamas, que pidió a los mediadores que garanticen la continuidad de la tregua. Además, pidió que se devuelvan los restos no identificados, que según Israel corresponden a una mujer palestina.

La revelación de la identidad del cadáver fue un giro impactante en la tragedia que rodea a la familia Bibas, que se ha convertido en un símbolo global de la difícil situación de los rehenes capturados por Hamas.

Durante el alto el fuego, que comenzó en enero, el grupo insurgente ha estado liberando a rehenes vivos a cambio de cientos de prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes. La entrega del jueves era la primera de cautivos muertos.

El ejército israelí dijo el jueves que el cuarto cuerpo era “anónimo e indeterminado”. Indicó que la familia Bibas había sido notificada, incluyendo Yarden Bibas, el esposo de Shiri y padre de los dos niños, quien fue capturado por separado y liberado a principios de este mes.

Hamas ha afirmado que Lifshitz, Shiri Bibas y sus hijos fallecieron en ataques aéreos israelíes. Pero Israel señaló que las pruebas habían determinado que los menores y Lifshitz fueron asesinados por sus captores.

Una mujer toca una foto de la rehén israelí Shiri Bibas en un campamento de protesta de familiares de rehenes cerca de la residencia del primer ministro Netanyahu en Jerusalén. Hamas anunció que los cuerpos de Shiri Bibas y sus hijos pequeños, Ariel y Kfir, junto con otro rehén muerto, regresarían a Israel en ataúdes el 20 de febrero. FOTO: EFE

El enviado de Estados Unidos, Adam Boehler, describió la entrega del cadáver equivocado como “horrible” y una “clara violación” del alto el fuego.

“Si yo fuera ellos, liberaría a todos o enfrentarán una aniquilación total”, aseveró Boehler, quien funge como enviado estadounidense para los rehenes, a CNN.

Las consecuencias del incidente sobre el canje de rehenes por prisioneros previsto para el sábado no estaban claras de inmediato. Hamás anunció que entregará otros cuatro cuerpos la próxima semana, completando la primera fase del alto el fuego. Tampoco está claro si la tregua se extenderá más allá del final de esta fase, que expira a principios de marzo.

En otro posible revés al acuerdo, una serie de explosiones alcanzaron tres autobuses vacíos estacionados en el centro de Israel durante la noche.

No se produjeron heridos y nadie se atribuyó la autoría del ataque. Pero el ejército israelí dijo en respuesta que estaba reforzando sus fuerzas en Cisjordania, lo que elevó la probabilidad de una mayor escalada en la zona. Israel ha estado llevando a cabo una amplia ofensiva militar en el territorio ocupado desde la entrada en vigor del alto el fuego.

Si esta fase de la tregua transcurre según lo planeado —con las liberaciones del sábado y de la próxima semana--, Hamás se quedará con unos 60 rehenes, todos hombres, de los que se cree que aproximadamente la mitad estarían vivos.

Hamas ha dicho que no dejará ir a los demás cautivos sin un alto el fuego duradero y una retirada total de Israel del sitiado enclave palestino. Netanyahu, con el respaldo total del gobierno de Donald Trump, sostiene que está comprometido con la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas y con la recuperación de todos los rehenes, objetivos que son ampliamente considerados como mutuamente excluyentes.

La propuesta de Trump de sacar a unos dos millones de palestinos de Gaza para que Estados Unidos pueda tomar posesión del territorio y reconstruirlo, que ha sido bien recibida por Netanyahu, pero rechazada por los palestinos y los países árabes, ha sembrado más dudas en torno al alto el fuego.

Hamas. Foto: AFP

Hamás podría mostrarse reacio a nuevas liberaciones si cree que la guerra se reanudará.

La ofensiva militar de Israel se ha cobrado la vida de más de 48 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes. Israel afirma haber matado a más de 17 mil combatientes, pero no ha ofrecido evidencias.

La ofensiva destruyó grandes zonas de Gaza y redujo barrios enteros a escombros. En su apogeo, la guerra desplazó al 90% de la población gazatí. Al regresar a sus hogares, muchos han descubierto que no queda nada de ellos y que no hay forma de reconstruirlos.