Miami. La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EU), tras tener que anticipar su regreso desde la Estación Espacial Internacional (EEI) por una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

Después de un viaje de casi 11 horas, la cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a las 22:20 GMT (17:20 EST), se posaba sobre el agua a las 8:41 GMT (3:41 EST), en un amerizaje perfecto sobre un océano calmado y unas excelentes condiciones marítimas.

“Welcome home, Crew-11!”, eran las palabras de bienvenida del centro de control de la NASA para los astronautas de la Crew-11, Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, quienes han permanecido 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.

Lee también NASA adelanta el regreso del Crew-11 por emergencia médica; cancelan primera caminata espacial del año

Una foto proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra a los equipos de apoyo a bordo de la nave de recuperación de SpaceX, SHANNON, trabajando alrededor de la nave espacial SpaceX Dragon Endeavour poco después de su aterrizaje con los astronautas de la NASA Zena Cardman, Mike Fincke, la astronauta de JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov a bordo en el océano Pacífico frente a la costa de Long Beach, California, EE. UU., el 15 de enero de 2026. Cardman, Fincke, Yui y Platonov regresan tras 167 días en el espacio como parte de la Expedición 74 a bordo de la Estación Espacial Internacional. Foto: EFE

Con la ayuda de cuatro paracaídas, la cápsula logró desacelerar y amerizar de manera segura en el océano, donde un buque de recuperación esperaba para asegurar la Dragon, subirla a bordo y desembarcar a los astronautas.

Unos 40 minutos después de amerizar, se abrían las puertas de la cápsula y salía la tripulación. Algo débiles por el tiempo pasado en el espacio en condiciones de microgravedad, los cuatro astronautas salieron de la Dragon sonrientes y en aparentes buenas condiciones.

El primero en hacerlo, a las 9:28 GMT (4:28 EST), fue Mike Fincke, quien tras saludar a las cámaras fue trasladado en camilla al interior del buque, donde toda la tripulación pasará un examen médico inicial rutinario. Minutos después salían Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov.

Lee también Cometa 3I/ATLAS: la imagen que encendió las alarmas de la comunidad científica tras detectar una anomalía

La astronauta de la NASA Zena Cardman recibe ayuda para salir de la nave espacial SpaceX Dragon Endeavour a bordo de la nave de recuperación de SpaceX, SHANNON, después de que ella, el astronauta de la NASA Mike Fincke, la astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov aterrizaran en el océano Pacífico frente a la costa de Long Beach, California, el jueves 15 de enero de 2026. La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes. Foto: EFE

En una rueda de prensa posterior al amerizaje, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que la tripulación ha regresado antes de lo previsto “por precaución” y que todos ellos se encontraban “bien y con buen ánimo”.

Isaacman explicó que “las condiciones médicas serias” de uno de los tripulantes ha obligado a traerlos de regreso, y que la situación exigía “los cuidados apropiados” que solo se pueden garantizar en un hospital en tierra, y aseguró que la NASA dará más información “en el momento adecuado”.

“Es la primera vez que hemos tenido que regresar ligeramente antes de lo previsto, pero la NASA estaba preparada y la tripulación respondió rápida y profesionalmente” porque precisamente para afrontar estos imprevistos la agencia se prepara “para lo inesperado”, subrayó.

Lee también SpaceX, de Elon Musk, dará internet gratis en Irán en medio de la crisis; servicio será a través de Starlink

El cosmonauta de Roscosmos, Oleg Platonov, el astronauta de la NASA, Mike Fincke, la astronauta de la NASA y comandante de la misión, Zena Cardman, y la astronauta de la JAXA, Kimiya Yui, saludan al despegar del Edificio de Operaciones y Verificación Neil A. Armstrong rumbo al lanzamiento del complejo LC-39A en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de agosto de 2025. Cuatro tripulantes a bordo de la Estación Espacial Internacional partieron el 14 de enero de 2026 después de que un problema médico provocara la interrupción de su misión un mes antes, una novedad para el laboratorio orbital. Los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el cosmonauta ruso Oleg Platonov y la astronauta japonesa Kimiya Yui estaban programados para desacoplarse de la EEI a las 22:05 GMT del 14 de enero, tras cinco meses en el espacio. Foto: AFP

Por su parte, el subdirector adjunto de Operaciones Espaciales de la NASA, Joel Montalbano, explicó que los cuatro tripulantes serán trasladados a tierra desde el buque hasta un hospital en San Diego donde pasarán la noche, descansarán y se recuperarán “de un largo día”.

Lo previsible es que este viernes los cuatro tripulantes reciban el alta y sean trasladados a Houston para completar la misión, añadió Isaacman.

Pese a las circunstancias, “la misión ha sido un éxito” y en estos cinco meses de trabajo, “la tripulación ha realizado 850 horas de estudios científicos” que ayudarán a avanzar a la exploración espacial y a la vida en la Tierra y que tendrán aplicaciones médicas e industriales, ha destacado el máximo responsable de la NASA.

Lee también SpaceX, de Elon Musk, eleva su valoración a 800 mil millones de dólares, reportan

Esta captura de pantalla, tomada de la transmisión en vivo de NASA+, muestra la nave espacial SpaceX Crew Dragon Endeavour con los paracaídas desplegados antes de amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California, el 14 de enero de 2026. Llevaba a bordo a los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman, la astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), Kimiya Yui, y el cosmonauta de Roscosmos, Oleg Platonov. Cuatro tripulantes partieron de la Estación Espacial Internacional el 14 de enero después de que un problema médico provocara la interrupción de su misión un mes antes, una novedad para el laboratorio orbital. La agencia espacial estadounidense se ha negado a revelar qué tripulante tiene el problema de salud ni a dar detalles sobre el mismo, pero ha enfatizado que el regreso no es una emergencia. El tripulante afectado "se encontraba y continúa estando estable", declaró el 14 de enero Rob Navias, funcionario de la NASA. Foto: AFP

Un regreso anticipado

El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico del que no se han dado más detalles, salvo que se encuentra estable.

Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.

La misión que ha adelantado su retorno dos semanas respecto al calendario original (contemplaba una estancia de seis meses en órbita) ha obligado a cancelar la primera caminata espacial de este año que estaba prevista para este jueves.

Lee también Elon Musk busca posicionar a SpaceX en la bolsa para 2026

Una foto facilitada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra al astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), Kimiya Yui, mientras es ayudado a salir de la nave espacial SpaceX Dragon Endeavour a bordo de la nave de recuperación de SpaceX, SHANNON, después de que él, los astronautas de la NASA Mike Fincke, Zena Cardman y el cosmonauta de Roscosmos, Oleg Platonov, aterrizaran en el océano Pacífico frente a la costa de Long Beach, California, EE. UU., el 15 de enero de 2026. Cardman, Fincke, Yui y Platonov regresan tras 167 días en el espacio como parte de la Expedición 74 a bordo de la Estación Espacial Internacional. Foto: EFE

Tras la salida de la Crew-11, tres tripulantes permanecen a bordo de la EEI, bajo el mando del ruso de Roscosmos Serguéi Kud-Sverchkov, quien ha asumido el mando como comandante del laboratorio orbital en sustitución de Fincke.

La Crew-12, la próxima misión, también de cuatro tripulantes (entre ellos la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot), tiene previsto su lanzamiento desde Florida a mediados de febrero, lo que permitirá restablecer el número habitual de astronautas en la estación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc