NASA confirma el Eclipse Solar más largo de la historia: ¿cuándo y dónde podrá verse?

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha informado sobre la aproximación de un eclipse solar, un acontecimiento astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocasionando que la luz solar sea bloqueada de manera parcial o total en determinadas zonas del planeta.

Este fenómeno ha generado gran expectación entre la comunidad científica y los aficionados a la astronomía, ya que ofrece una oportunidad única para observar alteraciones en el cielo y analizar con mayor precisión la actividad del Sol y su atmósfera exterior.

La NASA pronosticó cuánto durará el eclipse solar más largo de toda la historia. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde podrá verse el próximo eclipse solar?

Según datos proporcionados por la NASA, el eclipse solar más prolongado del último siglo tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. La fase de totalidad se extenderá durante 6 minutos y 23 segundos, superando al eclipse solar de abril de 2024 observado en América del Norte, cuya duración fue de 4 minutos y 28 segundos.

NASA confirma el Eclipse Solar más largo de la historia. Foto: NASA

Durante este evento, la sombra lunar se proyectará completamente sobre Europa, el norte de África y Medio Oriente. Entre los países donde podrá observarse la totalidad se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen.

De acuerdo con la agencia del gobierno estadounidense, la ciudad de Luxor, Egipto, será el punto donde el eclipse solar alcanzará su máxima duración.

Lee también: ¿Cuándo será la última lluvia de estrellas del 2025?

¿Será visible el eclipse solar en México?

Aunque el fenómeno podrá apreciarse de forma impresionante en las regiones mencionadas, la NASA señala que México no se localiza dentro de la franja de totalidad. En consecuencia, no se experimentará oscuridad total ni una disminución considerable de la luminosidad, ya que el eclipse solar ocurrirá antes del amanecer en el territorio mexicano.

Eclipse Solar más largo de la historia. Foto: Captura de pantalla en x

Recomendaciones para observar un eclipse solar de manera segura

La NASA advierte que bajo ninguna circunstancia se debe observar un eclipse solar directamente, ya que puede provocar daños graves en la retina. Para una observación segura del eclipse solar, se recomienda el uso exclusivo de lentes certificados para eclipses o filtros para soldar con grado 14.

Recomendaciones para observar un eclipse solar de manera segura. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Además, se aconseja seguir estas indicaciones:

No utilizar gafas comunes , vidrios oscuros , papel aluminio , agua o discos compactos para observar el Sol .

, , , o para observar el . Evitar mirar directamente al Sol , incluso por períodos breves.

, incluso por períodos breves. No emplear lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, telescopios, vidrios ahumados, filtros polarizados ni películas de color expuestas.

