La vida de Bianca, una joven estudiante de Brasil, pero que reside en Argentina, cambió desde que un hombre con el que coincidió en el bar en el que trabajaba comenzó a seguirla.

La mujer, quien estudia ingeniería civil y trabaja para poder sostenerse en la ciudad de Rosario, se animó a denunciar en redes sociales luego de que otra víctima del mismo acosador la contactó para contarle que desde hace tres años vive la misma situación que ella.

Bianca le comentó al medio local Rosario3 que la primera vez que se topó con el hombre, fue cuando ella le preguntó qué iba a consumir en el bar en el que trabajaba. Ahí el sujeto le preguntó por su nombre y posteriormente comenzó a seguirla en redes sociales. Le comentaba cada historia y publicación que subía.

El acosador empezó a visitarla todos los días en el bar, también comenzó a hablarle por WhatsApp debido a que Bianca entró a un grupo para buscar un lugar para vivir. El hombre, que también estaba en el grupo, ocultó su identidad y le habló a pesar de no tener ninguna oferta de vivienda.

“Me seguía en la calle, yo entraba a un kiosco y él estaba atrás y me saludaba como si fuera casualidad”, dijo la joven brasileña al medio.

"Si aparezco muerta, fue él quien me mató"

La situación escaló de manera rápida, el hombre se inscribió en la misma universidad en la que estudiaba Bianca, en una ocasión la paró en la calle y le tocó el rostro mientras le declaraba sus sentimientos, además se ubicaba todos los días frente a la parada de bus que frecuentaba la joven.

En medio del desespero la estudiante acudió a la comisaría, denunció el caso y consiguió una restricción de acercamiento. También envió una carta para alertar a su facultad sobre el caso, pero a pesar de las denuncias, la situación siguió igual.

Incluso hace poco recibió una notificación en la que le informaron que el caso podría ser archivado por falta de pruebas. Por otro lado, la universidad también le dio la espalda. “Me dijeron que busque abogados y que ellos no podían hacer nada porque el acoso no es en la facultad”.

Su salud comenzó a verse afectada, la joven tuvo que retirarse de su lugar de estudio y trabajo por miedo. Comenzó a tomar medicamentos debido a los ataques de pánico que la situación le genera, además, Bianca vive sola en esa ciudad, pues toda su familia reside en Brasil.

“Desde hace un año un hombre me hostiga en redes sociales y ahora en mi facultad (...) Nunca tuve ningún vínculo con él. Es un desconocido. Las autoridades no hacen nada, entonces si aparezco muerta, fue él quien me mató”, escribió Bianca en su denuncia en redes sociales.

Otra víctima denuncia al mismo hombre

Tras ver la publicación de Bianca, otra mujer, quien se identifica como 'S', también decidió denunciar su caso en redes. Allí comentó que desde hace casi tres años no puede salir sola a ningún lado.

"No puedo salir a pedalear sola, no puedo ir sola al trabajo, ni pasear a mi perro en paz. No puedo ir al gimnasio, ni ver a los míos. ¿Por qué? Porque nací mujer y esta vez me tocó a mi", escribió 'S' en publicación.

En su testimonio, la mujer relata que vive con miedo y a pesar de haber hecho todas las diligencias y denuncias en las diferentes entidades, no ha podido recuperar su libertad.

"Mi vida se tornó en un calvario, vivo ahogada en llanto, temblando de miedo. Debo hacer zig zag en el taxi, mientras cancelo mi agenda de trabajo(...). Me sangra el corazón de miedo, rabia e impotencia", continúo.

"Me acosa, me hostiga, me persigue, me amenaza, me quiere violar, me quiere eliminar y me quiere exponer en una vitrina. Pero las locas somos nosotras. (..) Mi cara circula en todas sus redes sociales, exponiendo mi dirección, mi lugar de trabajo, mis datos personales, pero las locas somos nosotras”, escribió en su publicación.

Entre ambas víctimas acumulan 24 denuncias en contra del acosador, sin embargo, las órdenes de restricción de acercamiento son constantemente violadas y las víctimas exigen a la justicia medidas que verdaderamente garanticen su seguridad.

