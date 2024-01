En video se registra a una mujer que dice ser colombiana y un poco alterada por un presunto robo por parte de 'carteristas'.

Al parecer, tres personas le quitaron varias de sus pertenencias, entre esas dinero mientras se movilizaban en un metro de Madrid, España.



Aunque no se sabe la fecha en que sucedieron los hechos, la mujer, junto a la seguridad del medio de transporte, enfrenta a los sujetos y les pide que muestren todo lo que tienen en sus bolsos, zapatos, y bolsillos.

Los extranjeros se muestran desconcertados y al parecer, niegan haber robado a la colombiana, sin embargo, en el momento en que comienzan a revisarlos las pertenencias de la víctima aparecen.



"Me robaste, atrevido, soy de Colombia, a robar a ... (dice groserías) me toca sudar la plata para que me la vengas a robar tú, donde no los vea, me roban. Mira mi dinero colombiano, no se van sin mis anillos", dice la mujer.



Ante el enfrentamiento, la mujer los acorrala junto a las autoridades del metro y los hace sacar todo lo que tienen en sus bolsos.

#ADMIRABLE. Valiente colombiana sorprendió a tres llamados 'carteristas' en el Metro de Madrid y los confrontó hasta que le devolvieron su dinero y pertenencias.



¿Ud qué opina? pic.twitter.com/y9bcVgxo8A — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 22, 2024

En una de las piezas audiovisuales la mujer le encuentra a uno de los supuestos ladrones el dinero colombiano que llevaba, se evidencia que llevaba billetes de 50 mil pesos.



"Saca todo lo que tengas, vean, lo tenían, tenía 120 euros y dinero colombiano, el dinero".



En la red social X se ha viralizado estos tres videos que son aplaudidos y los cibernautas han catalogado como 'valiente' a esta colombiana al no dejarse robar y además, enfrentarlos.

Los guardias del metro también le ayudan a la víctima y los mismos pasajeros le ayudan a la colombiana a retenerlos y mantener el orden, pues uno de ellos por poco huye y se baja del metro.



"Primer error: creer que ella era una indefensa mujer, segundo error: que no iba a hacer un escándalo, y tercer error: que les iba a comer de europeos. Mi nueva heroína", dice uno de los comentarios en X.



"No la robaron acá en Colombia, ya se va a dejar robar por allá jajaja, que crack esa mujer... Casi los empelota y los policías ahí parados como si nada jajajaja debieran contratarla", comentaron varios twitteros.

