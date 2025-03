Toronto. El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, y su oponente conservador, iniciarán sus campañas electorales el domingo en medio de una guerra comercial y amenazas de anexión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Carney dará inicio a una campaña electoral de cinco semanas el domingo, antes de la votación del 28 de abril, cuando visite al mediodía a la gobernadora general Mary Simon —quien tiene un papel constitucional y ceremonial como representante del jefe de Estado de Canadá, el rey Carlos III— para solicitar la disolución del Parlamento, según dijo un funcionario familiarizado con el asunto. El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado para hablar públicamente antes del anuncio.

La campaña electoral para 343 escaños o distritos en la Cámara de los Comunes durará 37 días. Aunque otros partidos están participando, los Liberales y los Conservadores son los únicos dos que tienen la posibilidad de formar gobierno. El partido que obtenga la mayoría en el Parlamento, ya sea solo o con el apoyo de otro partido, formará el próximo gobierno y su líder será el primer ministro.

Lee también Primer ministro de Canadá advierte daños a estadounidenses por guerra comercial; “Trump querrá negociar”, prevé

Los Liberales en el gobierno parecían estar encaminados a una derrota electoral histórica este año hasta que Trump declaró una guerra comercial. Trump ha dicho repetidamente que Canadá debería convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, lo que ha enfurecido a los canadienses, ha llevado a un aumento del nacionalismo canadiense y ha impulsado el apoyo a los Liberales.

Carney reemplazó a Justin Trudeau, quien anunció su renuncia en enero, pero permaneció en el poder hasta que el Partido Liberal eligió a un nuevo líder el 9 de marzo tras una carrera de liderazgo por parte del partido gobernante.

Carney, quien asumió como el 24º primer ministro de Canadá el 14 de marzo, ha dicho que el gobierno en tiempos de crisis necesita un mandato fuerte y claro.

Lee también Mark Carney convocará a elecciones anticipadas el domingo; solicitará disolución del Parlamento

Los Conservadores de la oposición esperaban centrar la elección en Trudeau, cuya popularidad disminuyó a medida que aumentaron los precios de los alimentos y la vivienda y la inmigración se disparó. Pero después de décadas de estabilidad bilateral, ahora se espera que la votación se centre en quién está mejor preparado para lidiar con Trump.

Trump impuso aranceles del 25% al acero y aluminio de Canadá y está amenazando con aranceles generalizados a todos los productos canadienses —así como a todos los socios comerciales de Estados Unidos— el 2 de abril.

Carney aún no ha tenido una llamada telefónica con Trump y eso podría no suceder ahora hasta después de las elecciones. Trump se burló de Trudeau llamándolo gobernador, pero aún no ha mencionado el nombre de Carney.

Lee también Mark Carney asume gobierno de Canadá en medio de amenazas comerciales de Estados Unidos; reemplaza a Trudeau

Carney, de 60 años, fue el jefe del Banco de Canadá durante la crisis financiera de 2008. En 2013, se convirtió en el primer no ciudadano del Reino Unido en dirigir el Banco de Inglaterra, ayudando a gestionar el impacto del Brexit.

Pierre Poilievre, el líder de los Conservadores, es el principal retador de Carney. El partido y Poilievre se encaminaban a una gran victoria en las elecciones federales de Canadá este año hasta que las amenazas casi diarias de Trump sobre comercio y anexión los descarrilaron.

Poilievre, de 45 años, durante años el principal atacante del partido, es un político de carrera y populista incendiario que dice que pondrá "a Canadá primero". Promete desfinanciar la emisora pública de Canadá y no permitirá que los medios de comunicación suban a sus autobuses y aviones de campaña.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss