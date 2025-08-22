Lyle Menéndez recibió la misma recomendación que su hermano Erik cuando se le negó la libertad condicional el viernes después de cumplir décadas en prisión por el asesinato de sus padres en 1989.

Un panel de dos comisionados negó a Menéndez la libertad condicional por tres años, después de los cuales será elegible nuevamente, en un caso que continúa fascinando al público.

Los hermanos fueron sentenciados a cadena perpetua en 1996 por disparar fatalmente a su padre, José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills hace casi exactamente 36 años, el 20 de agosto de 1989. Si bien los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, los fiscales dijeron que los hermanos buscaban una herencia multimillonaria.

Lee también Hermanos Menendez serán evaluados por la junta de libertad condicional; han pasado casi 30 años en prisión por asesinar a sus padres

Hospitalizan a uno de los hermanos Menéndez por cálculos renales graves. (22/07/25) Foto: Captura de video

Un juez les redujo la condena en mayo y pudieron optar inmediatamente a la libertad condicional. Las audiencias de libertad condicional marcaron su punto más cercano a la libertad desde que fueron condenados hace casi 30 años.

A Erik Menéndez, quien se encuentra detenido en la misma prisión en San Diego, se le negó la libertad condicional el jueves después de que los comisionados determinaron que su mala conducta en prisión aún lo convertía en un riesgo para la seguridad pública.

Un día después, Lyle Menéndez relató a la junta de libertad condicional los detalles del abuso que sufrió a manos de sus padres. Lloró, con el rostro enrojecido, al pronunciar su declaración final. Parecía querer proteger a su "hermanito", y les dijo a los comisionados que asumía la responsabilidad total de los asesinatos.

Lee también Hospitalizan a uno de los hermanos Menéndez por este grave padecimiento; ya recibe tratamiento médico

"Nunca podré compensar el daño y el dolor que les causé a todos en mi familia”, dijo. “Lo siento mucho por todos y lo lamentaré eternamente”.

El departamento correccional del estado eligió a un solo reportero para ver la videoconferencia y compartir detalles con el resto de la prensa.

Lyle Menéndez describe abuso

El panel comenzó preguntando cómo el abuso impactó la toma de decisiones en su vida.

El hermano mayor describió cómo su padre abusaba físicamente de él estrangulándolo, golpeándolo y lastimándolo con un cinturón.

“Yo era el hijo especial de mi familia. Mi hermano era el marginado”, dijo. “El maltrato físico se centraba en mí porque sentía que yo era más importante para él”.

También afirmó que su madre abusó sexualmente de él. Parecía incómodo al hablar de esto con el panel, quien le preguntó por qué no reveló el abuso de su madre en una evaluación de riesgos realizada a principios de este año.

Lee también Capturan al hermano de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia; lidera actividades de narcotráfico, denuncian

La serie se convirtió en una de las más vistas de la plataforma. Foto: Netflix.

Los comisionados preguntaron si una muerte lo hacía sentir más triste que la otra.

Mi madre. Porque la amaba y no podía imaginar hacerle daño de ninguna manera —dijo—. Creo que también aprendí mucho después sobre su vida, su infancia, al reflexionar sobre cuánto miedo pudo haber sentido.

Más tarde, rompió a llorar al contar cómo confrontaron a su madre por el abuso de José Menéndez a su hermano menor.

“No podía asimilar el hecho de que ella lo supiera”, dijo.

Audiencia se centra en delincuencia y no en los logros en prisión

La abogada de libertad condicional de Lyle Menéndez, Heidi Rummel, fue más franca durante su audiencia que la de Erik Menéndez el jueves.

Ella discutió con los comisionados sobre varias líneas de interrogatorio y sobre si el panel tuvo acceso a la evidencia del juicio en el caso.

El panel le preguntó a Lyle Menéndez si los asesinatos fueron planeados y si los hermanos compraron armas.

Lee también Traumatismos craneoencefálicos, fracturas y cortes; estos son los daños que sufrieron asistentes en el Independiente vs U de Chile

Hermanos Menéndez, de asesinos a estrellas de TikTok; usuarios piden revisar sus condenas

"No hubo ninguna planificación. No había forma de saber que sucedería el domingo", dijo, refiriéndose a la compra de las armas como "el mayor error".

“Ya no creo que nos fueran a matar en ese momento”, dijo. “En ese momento, tenía esa sincera convicción”.

Garland le preguntó sobre la “sofisticación de la red de mentiras y manipulación que demostró después”, refiriéndose a los testigos que mintieron a su favor en el tribunal y a los intentos de destruir el testamento de su padre.

Menéndez sostuvo que no había ningún plan, sólo que estaba “dando bandazos ante lo que estaba pasando” y no quería ir a prisión y separarse de su hermano.

Lee también Registra Juárez aumento en casos de abuso a menores

Para concluir, Rummel expresó su frustración por el hecho de que la audiencia apenas se dedique a los logros de Menéndez en prisión ni a sus esfuerzos por forjar relaciones positivas con el personal penitenciario. Señaló que nunca consumió drogas ni alcohol dentro de la prisión.

“¿Cuántas personas con una sentencia de prisión sin libertad condicional se presentan ante esta junta sin violencia, a pesar de ser atacadas e intimidadas, y deciden hacer algo diferente?”, preguntó.

Más de una docena de sus familiares asistieron a la audiencia del viernes mediante videoconferencia, pero muchos no testificaron alegando preocupaciones sobre la privacidad después de enterarse de que el audio de la audiencia de Erik Menéndez el jueves se publicó en línea.

“Quiero que mi sobrino sepa cuánto lo quiero y cuánto creo en él”, dijo su tía, Teresita Menéndez-Baralt. “Estoy muy orgullosa de él y quiero que vuelva a casa”.

Teléfonos móviles en prisión

Al igual que en la audiencia de su hermano del día anterior, el panel se centró en el uso de teléfonos celulares por parte de Menéndez en prisión en marzo de 2025.

"Me convencí de que esto no era un medio para dañar a nadie más que a mí mismo al violar las reglas", dijo Menéndez.

Dijo que el personal penitenciario monitoreaba sus comunicaciones con su esposa y su familia y las vendía a la prensa sensacionalista, por lo que consideraba los celulares una forma de proteger su privacidad. Había "mucho estrés en su matrimonio" en la época de su traslado a la prisión de San Diego, y quería mantenerse en contacto cercano con su esposa, dijo.

El comisionado Patrick Reardon lo aplaudió por iniciar un proyecto de embellecimiento de la prisión y programas de mentoría. Sin embargo, cuestionó si las infracciones relacionadas con el uso de teléfonos celulares empañaron esos logros.

Lee también Maduro denuncia despliegue militar de EU; es "inmoral, criminal e ilegal", dice

“Nunca me consideraría un preso modelo”, dijo Menéndez. “Diría que soy una buena persona, que dedico mi tiempo a ayudar a la gente... Soy la persona a la que los oficiales recurren para resolver conflictos”.

El panel señaló que un psicólogo determinó que Menéndez corre un riesgo “muy bajo” de sufrir violencia al ser liberado.

Según documentos judiciales previos, Menéndez no se ha involucrado en ninguna pelea durante su encarcelamiento. Dijo que la no violencia fue una promesa que le hizo a su abuela.

“Mi vida ha estado marcada por la violencia extrema”, dijo. “Quería que algo más me definiera”.

Los hermanos aún tienen pendiente una petición de hábeas corpus presentada en mayo de 2023 buscando una revisión de sus condenas basada en nueva evidencia que respalda sus denuncias de abuso sexual por parte de su padre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc