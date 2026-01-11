Más Información

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

“Nadie nos dicta qué hacer”: presidente de Cuba responde a Trump; “Cuba nunca ha recibido compensación monetaria”

“Nadie nos dicta qué hacer”: presidente de Cuba responde a Trump; “Cuba nunca ha recibido compensación monetaria”

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Barcelona vs Real Madrid: Horario y transmisión para ver EN VIVO final de la Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid: Horario y transmisión para ver EN VIVO final de la Supercopa de España

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

Embajada de EU en México advierte instalación de “barreras flotantes” en río Bravo; exhorta a no cruzar y poner su vida en riesgo

Embajada de EU en México advierte instalación de “barreras flotantes” en río Bravo; exhorta a no cruzar y poner su vida en riesgo

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Del propósito al abandono; solo 2 de cada 10 personas que llega al gimnasio se quedan más de tres meses

Del propósito al abandono; solo 2 de cada 10 personas que llega al gimnasio se quedan más de tres meses

Piden estar alertas por superllamaradas

Piden estar alertas por superllamaradas

Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

Guayaquil. La policía de encontró este domingo cinco colgadas de unos palos de caña en la playa del municipio de Puerto López, de la provincia de Manabí, una de las más golpeadas por la ola de violencia criminal sin precedentes que registra el país andino.

Además, encima de las cabezas había un letrero con una aparente advertencia dirigida a personas que estarían robando y extorsionando a pescadores.

Hasta el sitio se trasladó el jefe policial junto con personal de criminalística y del departamento de muertes violentas y “unidades tácticas, de investigaciones e inteligencia fueron desplegadas en el territorio para recabar los primeros indicios que permitan esclarecer este hecho”, detalló la institución en un breve comunicado.

Lee también

El pasado 28 de diciembre, seis personas fueron en un registrado en Puerto López, entre ellas una niña de dos años. De forma preliminar, la masacre se atribuyó a la disputa entre grupos criminales que operan en la zona.

Manabí es una de las nueve provincias que están bajo un estado de excepción decretado por el presidente el pasado 31 de diciembre por el aumento de la violencia.

Solo el sábado se reportaron al menos 12 asesinatos en diversos ataques armados registrados en los municipios de Manta, Montecristi y El Carmen, de acuerdo a reportes de medios locales.

Lee también

El país vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró Noboa para intensificar la lucha contra el . Sin embargo, el 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los nueve mil 300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta