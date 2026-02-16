Más Información

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios en la capital

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios en la capital

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Persiste contingencia ambiental en el Valle de México; condiciones meteorológicas impiden mejora de la calidad del aire

Persiste contingencia ambiental en el Valle de México; condiciones meteorológicas impiden mejora de la calidad del aire

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

Ramírez Cuéllar reconoce “errores” en reforma judicial; plantea posponer elección judicial hasta 2028

Ramírez Cuéllar reconoce “errores” en reforma judicial; plantea posponer elección judicial hasta 2028

Ignacio Mier anuncia cierre definitivo de salón de belleza del Senado; precios iban de los 100 hasta los 500 pesos, dice

Ignacio Mier anuncia cierre definitivo de salón de belleza del Senado; precios iban de los 100 hasta los 500 pesos, dice

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

Vinculan a proceso a Gaby "N"; acusada de matar y arrastrar a un motociclista en Iztapalapa

Vinculan a proceso a Gaby "N"; acusada de matar y arrastrar a un motociclista en Iztapalapa

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Detienen a presuntos implicados en caso de tiktoker "Nicholette" en Culiacán; Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones

Detienen a presuntos implicados en caso de tiktoker "Nicholette" en Culiacán; Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones

Budapest. El secretario de Estado de Estados Unidos, , subrayó la política migratoria restrictiva del gobierno de Donald Trump y aseguró que las restricciones aplican también en el tema de las visas.

“Lo cierto es que las visas no son un derecho. Lo he dicho repetidamente. No sé por qué a algunos les cuesta tanto comprenderlo, así que permítanme repetirlo. Una visa… nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa”, señaló el funcionario en una conferencia de prensa en el marco de su visita a .

Rubio destacó que, para Estados Unidos, la prioridad es la seguridad nacional. “Si identifico a alguien que creo que está presente, alguien que no lo está, que es un visitante, un invitado a Estados Unidos, y determinamos que su presencia en nuestro país representa una amenaza para nuestra política exterior, para nuestra seguridad nacional, le retiraremos la visa. Le retiraremos la visa”, subrayó.

Lee también

Señaló que esta política se ha aplicado de forma recurrente en el último año, y añadió que si ese tipo de actividades se hubieran conocido previamente, la visa no habría sido aprobada en primer lugar.

Christopher Landau, subsecretario de Estado, ha sido el rostro de la nueva política restrictiva en materia de visas. Apodado el “quitavisas”, Landau ha expresado que Estados Unidos retirará la visa a quienes celebren acciones como el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk. Además, ha ordenado cancelar visas a diversos funcionarios mexicanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México