Budapest. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó la política migratoria restrictiva del gobierno de Donald Trump y aseguró que las restricciones aplican también en el tema de las visas.

“Lo cierto es que las visas no son un derecho. Lo he dicho repetidamente. No sé por qué a algunos les cuesta tanto comprenderlo, así que permítanme repetirlo. Una visa… nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa”, señaló el funcionario en una conferencia de prensa en el marco de su visita a Hungría.

Rubio destacó que, para Estados Unidos, la prioridad es la seguridad nacional. “Si identifico a alguien que creo que está presente, alguien que no lo está, que es un visitante, un invitado a Estados Unidos, y determinamos que su presencia en nuestro país representa una amenaza para nuestra política exterior, para nuestra seguridad nacional, le retiraremos la visa. Le retiraremos la visa”, subrayó.

Señaló que esta política se ha aplicado de forma recurrente en el último año, y añadió que si ese tipo de actividades se hubieran conocido previamente, la visa no habría sido aprobada en primer lugar.

SECRETARY RUBIO: I've said this repeatedly. I don't know why it's so hard for some to comprehend it.



No one is entitled to a visa.



If you enter our country as a visitor and undertake activities against the national interests of the United States, we will take away your visa. pic.twitter.com/Y9hWlZpKBX — Department of State (@StateDept) February 16, 2026

Christopher Landau, subsecretario de Estado, ha sido el rostro de la nueva política restrictiva en materia de visas. Apodado el “quitavisas”, Landau ha expresado que Estados Unidos retirará la visa a quienes celebren acciones como el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk. Además, ha ordenado cancelar visas a diversos funcionarios mexicanos.

