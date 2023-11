Río de Janeiro.- Gracias a sus admiradores, la icónica estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro recibió a Taylor Swift en Brasil con los brazos abiertos antes del próximo concierto este viernes del "Eras Tour" de la estrella del pop.

Mientras los fans se reunían en la famosa estatua en la cima de la montaña del Corcovado, el monumento gigante se apagó el jueves por la noche y se volvió a iluminar con una proyección de luz que representaba la camiseta "Junior Jewels" de Swift, que aparece en el video de la canción "You Belong With Me".

"Bienvenida a Brasil", rezaba, en inglés, con los nombres de los 27 estados del país. Los seguidores de la cantante estaban extasiados.

"Voy a llorar. Lo que más me importa es que ella lo vea, que sonría, que esté feliz", dijo Rafaela Martins Lopes, una de las admiradoras que acudió a la estatua.

El guiño a la estrella estadounidense se produjo luego de que sus fans inundaran las redes sociales con pedidos para darle una calurosa bienvenida en el país sudamericano.

El rector católico responsable por la estatua, Omar Raposo, del santuario del Cristo Redentor, respondió con un desafío en Instagram: recaudar 300 mil reales (60 mil dólares) para obras de caridad a cambio de organizar un mensaje de bienvenida.

La respuesta fue tan abrumadora que colapsó el sitio de recaudación de fondos, y la campaña alcanzó su meta la tarde del viernes.

"A los jóvenes les gustan los desafíos. Por eso direccionamos la energía de los fans para hacer el bien", dijo Raposo en un comunicado.

Las donaciones serán destinadas a cestas de alimentos que se repartirán con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, el 19 de noviembre, iniciativa lanzada por el papa Francisco.

Los organizadores informaron que continuarán recibiendo donaciones hasta el domingo, último día de la parada de tres noches de Swift en Río.

En la espectacular Bahía de Guanabara de Río, también se iluminó el jueves una noria gigante en homenaje a Swift, con el mensaje "El amor es un juego, ¿quieres jugar?", un fragmento de la letra de su exitosa canción "Blank Space".

