La historia detrás de la foto ganadora del World Press Photo; "¿Cómo voy a abrazarte ahora?"

Durante la tarde de este 17 de abril se dio a conocer que el concurso World Press Photo of the Year 2025 lo ganó la fotógrafa gazatí Samar Abu Elouf, quien retrató los estragos violentos que dejó la guerra entre Israel y Hamas.

El protagonista de la desgarradora foto que le está dando la vuelta al mundo, es Mahmoud Ajjour, un niño palestino de tan solo 9 años, que perdió sus extremidades tras un bombardeo israelí.

De acuerdo con la agencia de información Reuters, en septiembre del año pasado Ajjour dijo con convicción que se convertiría en piloto y jugaría futbol con sus amigos. Hoy la realidad es otra.

Lee también Macron exige a Netanyahu alto el fuego y ayuda humanitaria a Gaza; podría reconocer el Estado palestino en reunión con ONU

Una vez iniciada la guerra entre Hamas e Israel, la familia de Mahmoud Ajjour tuvo que trasladarse a Doha, Qatar, donde tuvo que buscar refugio después de un ataque sobre su antiguo hogar, donde resultó herido, pues una explosión hizo que le amputaran un brazo y le mutilaran el otro.

En diciembre de 2024, un cohete impactó cerca de Mahmoud, mientras se alejaba de su hogar con sus padres, según relata el infante a la agencia BBC.

"Estaba tirado en el suelo, no sabía qué me había golpeado, no sabía que había perdido los brazos", dijo a la agencia luego de recibir el impacto.

Samar Abu Elouf posa junto a la foto de Mahmoud Ajjour, con la cual ganó el premio en la WPP 2025. (17/04/25) Foto: AFP

De acuerdo con la fotoperiodista galardonada Samar Abu Elouf, "en el momento en que lo hirieron, Mahmoud le pide a su madre que lo deje y que se lleve a su hermana con ella. Está atemorizado por sus vidas, por la intensidad del bombardeo, pero su madre rehusó irse y se quedó a su lado hasta que encontró un vehículo estacionado y logró así llevarlo al hospital".

Tras el la explosión, fue operado en Gaza con anestesia limitada, y se despertó de la operación con mucho dolor y sin brazos, según contó su madre.

Luego de que inició el conflicto Hamas-Israel, Gaza es el territorio con más niños amputados per cápita del mundo, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA).

Lee también Israel presenta propuesta de tregua; Hamas la rechaza y afirma que viola "línea roja" no negociable

Actualmente, Samar Abu Elouf también reside en Doha, en el mismo complejo de departamentos que Mahmoud pues también se convirtió en una refugiada en la misma época en la que el pequeño perdió sus brazos.

Ella cuenta el momento en el que el menor de edad fue consciente de su nueva condición: "Cuando se dio cuenta de la situación, que es irreversible, lo primero que le dijo a su madre fue '¿Cómo voy a abrazarte ahora? '"

Con información de la BBC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa