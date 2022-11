Kim Jong-un, líder de Norcorea, muestra por primera vez en público a su hija

Seúl.- Una hija del líder norcoreano Kim Jong-un fue mostrada este viernes en público por primera vez en las imágenes difundidas por los medios estatales de la prueba del misil balístico intercontinental (ICBM) del viernes, en la que acompañó a su padre.

La agencia estatal de noticias KCNA se limitó a informar de que Kim "supervisó en persona" el lanzamiento "junto con su querida hija y esposa", la primera dama norcoreana Ri Sol-ju, sin ofrecer más detalles sobre la niña.

Cinco fotos de entre la veintena de instantáneas publicadas por KCNA del ensayo de la víspera muestran a una niña enfundada en un abrigo blanco escuchando a su padre mientras parece dar instrucciones a funcionarios de su entorno, contemplando desde la distancia junto a Kim el misil en su fase de despegue o caminando de la mano con él junto a la lanzadera del proyectil antes de que fuera lanzado.

Los medios estatales norcoreanos rara vez difunden información sobre los familiares cercanos de la dinastía Kim, que gobierna el país con mano de hierro desde los años cuarenta del siglo pasado.

Esta hija de Kim Jong-un no es una excepción, puesto que la propaganda oficial nunca antes había siquiera reconocido su existencia.



North Korean state media pictures of Kim Jong Un attending Friday's launch of the Hwasong-17 ICBM: pic.twitter.com/A6DMsifz8h

— William Gallo (@GalloVOA) November 18, 2022