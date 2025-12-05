Daniela Toussaint Camberos, una de las jóvenes detenidas por la policía de la Ciudad de México en la marcha de la “Generación Z”, tramitó un amparo contra el auto de vinculación a proceso que un juez de la capital del país le dicto en noviembre por el delito de tentativa de homicidio.

Toussaint Camberos lleva su proceso en libertad provisional y decidió acudir ante el juez Primero de Distrito en Materia Penal en la CDMX, Juan Carlos Alberto Rico Mondragón, para reclamar dicha medida cautelar que se le impuso tras ser detenida acusada de atentar contra la vida de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez, desplegados en la plancha del Zócalo y que realizaron decenas de detenciones violentas.

El acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración de Justicia, el juez Rico Mondragón determinó suspender la apertura a juicio oral que sigue a la joven originaria de Guadalajara, Jalisco, en tanto notifique si concede o no la suspensión definitiva a la quejosa.

Lee también Congreso CDMX crea Comisión Especial para dar seguimiento a investigaciones sobre violencia en Marcha de la Generación Z

“Dada la naturaleza de los actos reclamados, se concede la suspensión provisional para el efecto de que el procedimiento continúe hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia, momento a partir del cual deberá suspenderse y no dictarse auto de apertura a juicio oral, hasta que se notifique la suspensión definitiva”, resolvió.

El 19 de noviembre pasado, Toussaint Camberos salió del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde estuvo unos días luego de ser detenida por la policía capitalina.

Según testimonios de asistentes a la marcha, Toussaint Camberos participaba de manera pacífica en la marcha cuando fue agredida por un grupo de policías antimotines de la capital del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr