Un juez federal falló el viernes en contra de que la administración Trump ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de un millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo del juez federal de distrito Edward Chen de San Francisco a favor de los demandantes significa que 600 mil venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o estaban por expirar el 10 de septiembre tienen estatus para quedarse y trabajar en Estados Unidos.
