Un juez federal falló el viernes en contra de que la administración Trump ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de un millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

El fallo del juez federal de distrito Edward Chen de San Francisco a favor de los demandantes significa que 600 mil venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o estaban por expirar el 10 de septiembre tienen estatus para quedarse y trabajar en Estados Unidos.

Lee también EU pide a casi 270 mil venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre; protección vencía el 10 de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc