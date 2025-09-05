Más Información

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Trump amenaza a la UE por multa a Google; considera "injusta" la sanción al gigante tecnológico

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

¿Día de inauguración de la Copa FIFA 2026 será feriado en todo México?; Sheinbaum responde

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Asesinan a director de seguridad pública de Cosolapa, Oaxaca; lo balean en restaurante de comida rápida en Veracruz

Policía Cibernética advierte sobre fraudes sentimentales; las “Novias Virtuales” pueden derivar en extorsión o robo de identidad, alertan

Un juez federal falló el viernes en contra de que la ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de un millón de personas de Haití y el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

El fallo del juez federal de distrito de San Francisco a favor de los demandantes significa que 600 mil venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o estaban por expirar el 10 de septiembre tienen estatus para quedarse y trabajar en Estados Unidos.

