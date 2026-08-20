Londres. El príncipe Harry regresa a casa en Reino Unido y llevará a su esposa Meghan y a sus hijos para una estancia prolongada que podría ayudar a reparar una ruptura con la familia real.

La noticia bomba llega seis años después de la tumultuosa decisión de la pareja de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia, renunciar a los atributos de la realeza y marcharse a Estados Unidos, en un movimiento que profundizó la distancia entre Harry y su padre, el rey Carlos III, y su hermano mayor, el príncipe Guillermo, heredero al trono.

No está claro qué inspiró el regreso y Harry se negó a comentar sobre la mudanza a The Associated Press durante un evento la noche del miércoles. Pero el príncipe de 41 años, quinto en la línea de sucesión al trono, ha manifestado recientemente interés en la reconciliación para poder pasar más tiempo con su padre, quien recibe tratamiento por una forma de cáncer no revelada.

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Los detalles de su regreso siguen siendo imprecisos, pero la pareja ya inscribió a sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, en escuelas británicas y comenzarán las clases en septiembre, dijo a The Associated Press una persona cercana a los Sussex que no estaba autorizada para hablar públicamente.

A continuación, algunos puntos clave sobre el regreso del duque y la duquesa de Sussex.

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¿Regreso a la vida real?

La familia planea vivir en una residencia privada, no real, fuera de Londres. Entre los posibles lugares aparece la región de Northampton, al norte de Londres, donde se encuentra la finca de Althorp, propiedad de los Spencer, la familia de la madre de Harry, la fallecida princesa Diana.

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Otra posibilidad sería la región de los Cotswolds, cerca de Oxford, en el centro-oeste de Inglaterra, muy frecuentada por celebridades.

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Los duques mantendrán su casa en el exclusivo enclave de Montecito, en el sur de California, y su propiedad vacacional en Portugal, en el complejo turístico de Costa Terra, al sur de Lisboa.

La pareja no retomará funciones como miembros activos de la realeza, tras haber abandonado esos deberes para ganarse la vida mediante lucrativos contratos con Netflix, Spotify y otros proyectos.

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Meghan seguirá al frente de su empresa As Ever, que vende mermeladas, té y vino de alto precio, desde el Reino Unido, mientras que Harry podrá dedicar más tiempo a trabajar con sus organizaciones benéficas con sede en Gran Bretaña, señaló una persona cercana a los Sussex.

“Quizá Meghan está sacrificándose por el equipo aquí, porque no estoy segura de que el deseo de su vida sea volver a vivir en el Reino Unido”, dijo Jennie Bond, excorresponsal de la realeza de la BBC a Sky News.

El rey se enteró de la mudanza hace pocos días

Harry solo ha regresado de manera esporádica al Reino Unido desde que migrara, en parte para impulsar una serie de demandas contra los tabloides británicos con resultados mixtos y para impugnar sin éxito la decisión del gobierno de retirarle su escolta de seguridad.

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Las visitas a su padre han sido pocas y breves hasta hace poco. Harry, Meghan y sus hijos visitaron el Reino Unido el mes pasado y pasaron tiempo con Carlos y la reina Camila en Highgrove House, una finca campestre al oeste de Londres. Fue la primera vez que los niños vieron a su abuelo desde el jubileo de platino de la difunta reina Isabel II en 2022.

Sin embargo, Carlos solo fue informado de los planes de la pareja el domingo, según medios de comunicación británicos.

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“Si yo fuera el rey, en realidad estaría pensando: ‘Un momento, viniste a tomar el té conmigo, nos sentamos y conversamos, ¿y ni siquiera mencionaste esto?’”, dijo Bond, excorresponsal real. “Me parece totalmente extraño”.

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El Palacio de Buckingham tiene la política de no comentar especulaciones sobre miembros no activos de la familia real.

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Reparar una ruptura real

Harry ha hecho gestos para reconciliarse con su familia y recientemente se ha notado un deshielo en las relaciones con Carlos.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando”, declaró Enrique a la BBC el año pasado. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre”, agregó.

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Pero sanar algunas heridas, en particular con su hermano Guillermo, podría ser difícil.

Harry y Meghan dejaron sus vínculos con la Corona hechos trizas tras una entrevista reveladora con Oprah Winfrey y una serie de Netflix que expuso quejas de que funcionarios del Palacio de Buckingham fueron insensibles con la salud mental de Meghan. Alegaron que al menos un miembro de la familia real expresó opiniones racistas cuando Meghan, que se describe como birracial, estaba embarazada de su primer hijo.

Las memorias de Harry de 2023, “Spare” ("Spare: En la sombra"), causaron más daño al afirmar que su hermano, su “archienemigo”, lo atacó físicamente durante una discusión sobre Meghan. Harry describió a Camila como “peligrosa” y dijo en entrevistas para promocionar el libro que ella se había acercado a los tabloides para rehabilitar su propia imagen en la prensa a costa de otros.

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Peter Hunt, excorresponsal de la realeza de la BBC, dijo que el anuncio sorpresa pondría a Guillermo “fuera de sí”.

“A corto plazo, Harry podrá profundizar su acercamiento con su padre”, dijo Hunt a Press Association de Gran Bretaña. “Y su presencia de vuelta en casa hará más difícil que su hermano eluda una reconciliación”, agregó.

¿Y la seguridad?

Harry ha culpado al palacio de haberle retirado su protección policial en las visitas al Reino Unido, y dijo que ese asunto estaba en el “corazón” de la disputa familiar.

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Harry, que culpa a la prensa por la muerte de su madre, quien falleció en un accidente automovilístico mientras era perseguida por paparazzi en París, ha dicho que a él también lo acosa la prensa y que enfrenta otras amenazas.

Su seguridad había estado en el nivel más alto antes de abandonar la vida real, pero se rebajó a una evaluación caso por caso en cada visita al país. Sin embargo, parece estar acompañado en la mayoría de los viajes por su equipo de seguridad privada.

Harry había dicho anteriormente que no podía “imaginar un mundo en el que llevaría a mi esposa y a mis hijos de vuelta al Reino Unido” sin una garantía de seguridad.

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Su regreso plantea preguntas sobre si ha habido un cambio en sus exigencias o si, quizá, el comité gubernamental que revisa la protección de personalidades VIP ha emitido una nueva evaluación de su riesgo.

Cuestionado al respecto, el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo que la seguridad del duque y la duquesa de Sussex es un "asunto privado".

"Es asunto de Harry y Meghan. Les deseamos lo mejor en el cambio que están haciendo".

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Facturas legales por batalla contra los tabloides

Harry ha librado una prolongada batalla legal con la prensa sensacionalista británica por acusaciones de que invadieron su privacidad al intervenir sus teléfonos y contrataron detectives privados para seguirlo y sacar a la luz información comprometedora sobre su vida.

Esas batallas ya quedaron atrás, con una excepción bastante grande.

Tras ganar una sentencia contra el editor del Daily Mirror y lograr un acuerdo con una disculpa sin precedentes de The Sun, de Rupert Murdoch, Harry y otros famosos, incluido Elton John, perdieron el mes pasado un caso contra la editorial del Daily Mail.

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Un juez dictará el viernes cuánto deberán pagarle al Mail por sus 34.5 millones de libras esterlinas (47 millones de dólares) en costos legales. Presumiblemente, él también enfrenta grandes facturas de sus propios abogados.

Proyectos fallidos

El tabloide Daily Mail considera que su regreso "probablemente será percibido como la admisión más contundente del fracaso de sus grandes proyectos para conquistar Estados Unidos".

Después de un lucrativo contrato con Netflix y otros compromisos, Meghan se reinventó como empresaria con su firma "As Ever".

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"Actualmente, sus podcasts, programas sobre estilo de vida y actividades empresariales se consideran incompatibles con la filosofía del trabajo de la realeza, que se entiende como una labor realizada por el bien común y no con fines económicos", subraya la experta Nathalie Weidhase.

Guillermo, hermano mayor de Harry, con el que está distanciado, no ha reaccionado al anuncio.

La reacción del público británico también sigue siendo incierta. Harry y Meghan, duques de Sussex, son impopulares.

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Solo 22% de los británicos tiene una opinión positiva de Meghan y 33% de Enrique, según una reciente encuesta de YouGov.