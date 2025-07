Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, abrió una nueva polémica en el país al cuestionar la transparencia de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que provocó este miércoles críticas de partidos políticos y asociaciones gremiales.

"En Colombia habrá elecciones transparentes. La Constitución garantiza la independencia de la organización electoral, y la Registraduría (entidad responsable de los comicios) es una institución seria que se ha preparado con rigor y ha contado con las herramientas necesarias, no solo ahora, sino en procesos anteriores", manifestó la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture.

La dirigente empresarial respondió así a una afirmación hecha en su cuenta de X por Petro, quien anoche dijo: "Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026", al comentar la adjudicación del contrato para manejar la logística electoral a la firma Thomas Greg & Sons, a la que el Gobierno canceló otro para la fabricación de pasaportes.

"Ya se le vieron las verdaderas intenciones a Gustavo Petro: su pataleta con Thomas Greg no es por los pasaportes, es porque al ver que no tiene futuro en las próximas elecciones, quiere deslegitimar el sistema que lo eligió. Los colombianos no lo quieren más allá de 2026", manifestó en su cuenta de X el partido de derecha Cambio Radical.

Petro aseguró este miércoles: "Yo no quiero aplazar elecciones. Pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral (...) pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral", pero sin dar explicaciones de las supuestas irregularidades a las que alude.

Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026 https://t.co/bi9LGZcWqs — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 9, 2025

Partidos y líderes políticos critican dichos de Petro

A pesar de los señalamientos del presidente, Thomas Greg & Sons ha tenido a cargo las elecciones de los últimos años en Colombia que han transcurrido con normalidad.

"Es la misma empresa con la cual Petro ganó las elecciones presidenciales, es la misma empresa con la cual Petro ganó la Alcaldía de Bogotá. Él está acostumbrado a arremeter contra los órganos independientes y contra los poderes públicos", expresó por su parte el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda.

La declaración de Petro fue rechazada también por el partido uribista Centro Democrático, que afirmó que el presidente está "sembrando un manto de duda" sobre el sistema electoral, al que definió como "centenario" y "republicano".

A su vez, el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a más de 30 asociaciones empresariales, expresó su "preocupación y rechazo" por las palabras del mandatario.

"Sembrar dudas anticipadas sobre la legitimidad del proceso electoral, sin presentar evidencia alguna, constituye un mensaje perjudicial para la democracia", advirtió el gremio en un comunicado.

En ese sentido, el Consejo Gremial respaldó la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, y señaló que "cualquier señalamiento sobre irregularidades debe estar sustentado en pruebas y canalizado por las vías institucionales competentes".

Finalmente, llamó a "levantar una alerta temprana" para que los organismos de control y la sociedad civil acompañen y respalden un proceso electoral "legítimo, transparente y confiable".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su intervención en un acto para reunir apoyo de cara a su consulta popular sobre la reforma laboral, en Cali, Colombia, el miércoles 11 de junio de 2025. Foto: AP

El lío de los pasaportes

La controversia en torno a la cancelación del contrato de Thomas Greg & Sons para la fabricación de pasaportes llevó la semana pasada a la renuncia de la canciller colombiana, Laura Sarabia, quien defendía la prórroga por un año del contrato con la empresa.

Sin embargo, la funcionaria fue desautorizada por el nuevo jefe de Despacho presidencial, Alfredo Saade, que defiende un acuerdo para adjudicar la fabricación de los pasaportes a la Casa de la Moneda de Portugal y a la Imprenta Nacional, aunque la propia excanciller afirmó que esta última no tiene condiciones técnicas para ello.

Por ese caso, y los eventuales perjuicios a la ciudadanía, la Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia abrió este miércoles una investigación disciplinaria contra Saade, Sarabia y su antecesor en la Cancillería, Luis Gilberto Murillo.

acf/mgm