Google elimina referencias predeterminadas para Mes del Orgullo y Mes de la Historia Negra; afirma "no es escalable ni sostenible" La tecnológica no proporcionó la lista completa de los eventos culturales que agregó antes del cambio del año pasado y que hoy ya no aparecen de forma predeterminada

Trump ha estado apuntando a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) para eliminarlos en las primeras semanas de su administración. Imagen: Pexels