Washington.- El excampeón mundial de ajedrez Gary Kasparov, que reside en EU, aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el asesino de (Alexéi) Navalny", el líder opositor condenado a 30 años de cárcel y fallecido en un prisión en el Ártico.

"No nos equivoquemos, pero la culpa es de todos. Primero, los rusos que no lograron igualar el coraje de Alexéi para poner fin a la dictadura y la guerra de Putin. Algunos de nosotros lo intentamos y él (Navalny) marchó con nosotros en cifras que hoy en día parecen una fantasía. Pero no fue suficiente", dijo el ajedrecista en su cuenta de X.

Agregó que "Putin intentó sin éxito asesinar a Navalny rápida y secretamente con veneno, y ahora lo ha asesinado lenta y públicamente en prisión. Fue asesinado por exponer a Putin y su mafia como los delincuentes y ladrones que son. Mis pensamientos están con la esposa y los hijos del valiente".

Kasparov, campeón del mundo entre 1985 y 2000 y que ha sido uno de los más duros críticos de Putin dentro de Rusia, publicó este mensaje poco después de conocerse la muerte del opositor Alexéi Navalny en una remota prisión rusa.

Según un comunicado oficial de los servicios penitenciarios rusos, a Navalny, de 47 años, "se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento".

