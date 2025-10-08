Como todas las primaveras australes, el desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, en Chile, destapó su mágica y única floración, que inundó las desoladas planicies de vivos colores.

El fenómeno, conocido como el "desierto florido", ocurre en ciertos años cuando coinciden las precipitaciones y las temperaturas, despertando las semillas latentes del desierto de Atacama, Chile, imagen del 28 de septiembre. Foto: EFE

El desierto de Atacama se ha transformado brevemente en una deslumbrante alfombra de flores silvestres de color fucsia, cerca de Copiapó, Chile, imagen del 28 de septiembre. Foto: EFE

Un guanaco se encuentra junto a flores rosadas que florecen en el desierto de Atacama, Chile, el 3 de octubre de 2025. Foto: AFP

La árida región, considerada el desierto no polar más seco de la Tierra, con un promedio de alrededor de dos milímetros de lluvia al año, se convirtió en un estallido de color. Foto: EFE

Flores amarillas florecen en el desierto de Atacama, cerca de Copiapó, Chile, imagen del 28 de septiembre. Foto: EFE

Con información de EFE

maot