República Dominicana sigue conmocionada por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, el pasado 8 de abril. Ese día, el techo del establecimiento colapsó durante la presentación del famoso merenguero Rubby Pérez, causando la muerte de al menos 232 personas, incluido el artista.

Mientras avanza el proceso judicial, el 17 de abril se conoció la historia de un hombre que fingió haber rescatado a varias personas en el incidente y cobró a distintos medios de comunicación por conceder entrevistas, contando cómo había ayudado en la emergencia.

El sujeto ya fue capturado por las autoridades.

El hombre fue identificado como Rafael Rosario Mota, de 32 años. Según la Policía de República Dominicana, Mota "se hizo pasar por héroe" afirmando que había participado en el rescate de al menos 12 personas tras la caída del techo de la discoteca Jet Set.

El hombre fue entrevistado en varios medios nacionales e internacionales, entre ellos el programa dominicano "De extremo a Extremo", en donde lo llegaron a describir como un "héroe sin capa".

En las últimas horas, además, se conoció la existencia de una campaña a su nombre en GoFundMe que ya ha recolectado más de mil 310 dólares (más de 26 mil pesos mexicanos).

Dolientes asisten al velatorio del merenguero Rubby Pérez, quien falleció tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, en el Teatro Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, el 10 de abril de 2025. Foto: AFP

En las entrevistas, Mota dijo haber sido "una de las primeras personas en llegar al lugar de los hechos". Contó, según el medio dominicano Diario Libre, que trabajaba como escolta y que esa noche se quedó sin combustible cuando se encontraba en la zona, por lo que pudo ayudar a varias de las víctimas cuando el techo se desplomó.

Peor aún, el hombre se atribuyó el rescate de la reconocida presentadora de noticias Elianta Quintero, quien es una de las sobrevivientes de la tragedia. De hecho, en un programa, Quintero coincidió con Mota y se le vio conmovida por el relato del hombre.

"Me movió muchísimo el alma escuchar a Rafael decir detalles del momento de mi rescate, que fueron ciertos (...) si estaba allí o no estaba allí, si se lo contaron o si lo vio en declaraciones anteriores, no es una respuesta que yo tengo", dijo la periodista tras conocerse del fraude.

En otras entrevistas, Mota aseguró que los grupos de rescate se estaban lucrando de la tragedia y que salvaron a algunos por "preferencias", es decir, que rescataron a personas reconocidas antes que a las demás.

Tras varios días otorgando entrevistas con relatos falsos, agentes de la Dirección Central de Inteligencia de República Dominicana arrestaron al hombre y lo acusaron de difamar a los rescatistas.

"Además de fingir el alegado acto heroico y desacreditar la loable labor de los socorristas y agentes policiales, Rosario Mota incurrió en difamación al declarar públicamente que los agentes rescatistas actuaron con favoritismo durante el operativo de salvamento", indicó la Policía en un comunicado.

Rescatistas laboran en donde se encontraba la discoteca Jet Set días después de que su techo se derrumbara durante un concierto matando a más de 200 personas en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 10 de abril de 2025. Foto: AFP

Según las investigaciones policiales, Mota nunca estuvo en la discoteca Jet Set tras la tragedia ni mucho menos rescató a alguna persona. También se indicó que la venda que llevaba en su mano, y que decía que cubría una herida que se hizo durante el proceso de rescate, no tenía nada que ver con lo sucedido en la reconocida discoteca de Santo Domingo.

"Investigaciones determinaron que la venda que exhibía en su mano izquierda no está relacionada con dicha tragedia, sino con una herida causada por un disparo accidental con un arma de fogueo mientras laboraba en una empresa de seguridad privada, el pasado 24 de febrero", indicó la Policía.

En un video compartido por las autoridades, el hombre reconoció que mintió y que nunca estuvo en el lugar de los hechos. El sujeto también aseguró que mintió porque le pagaron por decir que estaba en la zona de la tragedia aquella noche.

¿En qué va la investigación por la tragedia del Jet Set?

Esta semana, la familia de uno de los 232 fallecidos en el desastre de la discoteca demandó a los dueños del establecimiento y pidió que se les acuse de homicidio involuntario. También pidió que se acuse a las autoridades locales por omisión en los daños que llevaron al colapso de esta estructura.

La demanda fue presentada por la viuda y los padres de Virgilio Cruz.

El propietario de la discoteca Jet Set, por su parte, envió una carta a las autoridades en la que manifestó su disposición de colaborar con las investigaciones.

Rescatistas laboran entre los escombros después del desplome del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en Santa Domingo, República Dominicana, el 8 de abril de 2025. Foto: AP

"Con el más alto sentido de respeto institucional y humano, nos dirigimos a usted en nombre de la entidad jurídica Inversiones E Y L, propietaria del establecimiento comercial conocido como Jet Set, con el propósito de manifestar formal y expresamente nuestra entera disposición de colaborar con esta Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional", dijo el empresario Antonio Espaillat.

