Day Vásquez ya tiene claro que no aceptará los delitos que le imputará la Fiscalía General de Colombia. La exesposa de Nicolás Petro Burgos fue capturada el sábado 29 de julio junto al diputado del Atlántico tras el escándalo que desataron sus acusaciones sobre dineros para la campaña del presidente Gustavo Petro.

Vásquez dijo que Petro Burgos recibió supuestamente alrededor de 600 millones de pesos. Por los señalamientos iniciales y la investigación adelantada, la Fiscalía ordenó las capturas de ambos.

La mujer fue sorprendida por la decisión del ente investigativo, pues, según su abogado, ella fue quien denunció las presuntas irregularidades de su exmarido e hijo del presidente Petro. La Fiscalía acusa a Vásquez por ser autora del delito de violación de datos personales y coautora del delito de lavado de activos.

"Jamás esperábamos la captura. Ella fue la persona que permitió, puso en conocimiento del órgano investigador la ocurrencia de esos hechos. Es decir, a través de ella es que se aperturó esa investigación; fue quien puso esa noticia criminal en conocimiento y fue una sorpresa que después pase a ser investigada", expresó Alait Freja Calao, defensa de la mujer, en charla con Noticias Caracol.

El abogado espera que la Fiscalía detalle las pruebas contra su cliente para saber cómo proceder. Incluso, se mostró abierto a que Vásquez se acoja a alguna medida o principio de oportunidad.

"Todas las figuras de negociación quedan abiertas como en todo proceso, pero poder aventurarse a decir en este momento sería irresponsable de mi parte; no lo descarto, pero tampoco podría decir que sí", señaló.

"Lo que sí puedo afirmar es que ella en la audiencia de imputación no aceptará los cargos", ratificó.

¿Principio de oportunidad?

Fuentes de la fiscalía dijeron a El Tiempo que en el caso de Day Vásquez se está explorando el principio de oportunidad, con el cual ella sería inmune penalmente porque se dejaría de perseguirle por los delitos en contra.

De acuerdo con la información conocida por este diario, ese beneficio jurídico está sobre la mesa para que ella pueda ser testigo en los procesos contra los demás salpicados por el escándalo.

Eso sí, el abogado Alait Freja Calao fue cauto. "No conocemos los hechos, todavía no podemos hablar de una colaboración (con la Fiscalía). Sería prematuro para poder llegar a la conclusión de una negociación o no. No es descartable", enfatizó en Noticias Caracol.

Juan Trujillo, abogado de Nicolás Petro, rechazó el actuar de la fiscalía contra su cliente. Según le dijo a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el diputado y su pareja Laura Ojeada fueron "maltratados" al momento de la captura.

Trujillo aseguró que la pareja fue grabada en ropa íntima por las autoridades cuando entraron al apartamento. También aseguró que la Fiscalía incautó los celulares de ambos: "Me parece grave que se hayan llevado el celular de Ojeda. En ese dispositivo tenía información y contactos relacionados con su estado de embarazo".





