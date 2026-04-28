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Un exasesor de alto nivel del doctor Anthony Fauci fue acusado formalmente de cargos federales por presuntamente conspirar para ocultar sus comunicaciones relacionadas con investigaciones sobre el COVID-19 mientras la pandemia se extendía por todo informó el Departamento de Justicia el martes.

Se acusa al doctor David Morens, de 78 años, de haber utilizado su cuenta de correo electrónico privada para eludir intencionalmente las leyes de registros públicos mientras trabajaba en los Institutos Nacionales de Salud , por sus siglas en inglés). El Departamento de Justicia sostiene que ocultó o destruyó registros de conversaciones relacionadas con subvenciones para investigaciones sobre el COVID-19, incluido un intento de reactivar una controvertida subvención sobre coronavirus.

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“Estas acusaciones representan un profundo abuso de confianza en un momento en que el pueblo estadounidense más la necesitaba: durante el punto álgido de una pandemia mundial”, afirmó el martes en un comunicado el interino Todd Blanche. “Los funcionarios del gobierno tienen el deber solemne de poner hechos y asesoramiento honestos y bien fundamentados al servicio del interés público, no de promover sus propias agendas personales o ideológicas”.

Morens enfrenta cargos de conspiración contra , destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales, ocultamiento, retiro o mutilación de registros y colaboración e instigación, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Si es declarado culpable, podría enfrentar décadas de prisión. Un abogado del exfuncionario declinó hacer comentarios.

La acusación formal refleja la creencia, sostenida desde hace tiempo por los republicanos, de que el gobierno federal encubrió información clave sobre el COVID-19 mientras se desarrollaba la pandemia. Pese a numerosas investigaciones, el origen delnunca ha sido probado. Los científicos no están seguros de si el virus provenía de un animal, como ha ocurrido con muchos otros virus, o si surgió de un accidente de laboratorio. En un análisis de inteligencia de Estados Unidos publicado en 2023 se indica que no hay pruebas suficientes para demostrar ninguna de las dos teorías.

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Blanche afirmó que la presunta conducta de Morens formaba parte de un esfuerzo por “suprimir teorías alternativas” sobre el origen del COVID-19. El también acusó al médico de mantener una relación inapropiada con un colaborador, lo que incluiría presuntamente aceptar como obsequio una botella de vino y conversar sobre investigaciones del COVID-19 y posibles publicaciones en una destacada revista médica.

La acusación formal se produce tras una investigación realizada por republicanos de la Cámara de Representantes sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19, en la que se examinaron las comunicaciones por correo electrónico de Morens y donde se le acusó de ocultar registros de manera intencional. En su testimonio ante el Congreso, el exfuncionario negó haber intentado evadir las leyes federales de transparencia al usar su correo electrónico personal.

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