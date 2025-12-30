La compañía ferroviaria Eurostar anunció la suspensión de todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas hasta nuevo aviso, tras un incidente técnico en el túnel bajo el canal de la Mancha.

"Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un 'shuttle' en el túnel", explicó una portavoz de Eurostar a la AFP, "lo que hace que todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos hasta nuevo aviso, a la espera de que se solucione la situación".

