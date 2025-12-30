Roma. Un centenar de personas quedaron atrapadas este martes en lo alto del Monte Moro, a dos mil 800 metros de altitud en los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga (norte) con la pista de esquí.

El accidente se produjo a las 11:25 horas (10.25 GMT) cuando una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada, provocando lesiones leves a seis personas, que ya fueron evacuados por los servicios de rescate.

La intervención también afectó al operario de la cabina inferior, según confirmaron los bomberos, que continúan trabajando con el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y la Guardia de Finanza (policía de aduanas) para evacuar a los pasajeros atrapados.

Los bomberos han desplegado dos helicópteros para la evacuación de las personas que permanecen en lo alto del monte por la imposibilidad de descender con el teleférico y entre las que hay algunos niños, según avanzan los medios locales.

Las autoridades locales han cerrado preventivamente las pistas de esquí y han suspendido el funcionamiento del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios.

La instalación, construida en 1962, había sido sometida a una revisión general a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas.

El proyecto buscaba mejorar la seguridad y eficiencia del sistema, que conecta la localidad alpina con la zona de esquí del Monte Moro y es una infraestructura clave para el turismo de la región.

El incidente ha generado preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que han destacado la importancia de mantener protocolos estrictos de seguridad en los transportes de montaña, especialmente durante la temporada alta de esquí.

