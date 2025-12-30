Más Información

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

La mañanera de Sheinbaum, 30 de diciembre, minuto a minuto

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Accidente del Tren Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas y un yerno; "querían ir a conocer y pasear", menciona

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Sheinbaum se reúne con familiares de víctimas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

Superar estancamiento, reto económico de 2026: expertos

En busca de 12 uvas dulces y económicas; venden el kilo hasta en 150 pesos

Sin claridad, entrada en vigor de la medida para separar basura en CDMX

Lamborghini Urus SE en Zapopan: ¿Cuánto cuesta el SUV más vendido de la marca?

Roma. Un centenar de personas quedaron atrapadas este martes en lo alto del , a dos mil 800 metros de altitud en los , debido a un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga (norte) con la pista de esquí.

El accidente se produjo a las 11:25 horas (10.25 GMT) cuando una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada, provocando lesiones leves a seis personas, que ya fueron evacuados por los .

La intervención también afectó al operario de la cabina inferior, según confirmaron los , que continúan trabajando con el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y la Guardia de Finanza (policía de aduanas) para evacuar a los pasajeros atrapados.

Los bomberos han desplegado dos para la evacuación de las personas que permanecen en lo alto del monte por la imposibilidad de descender con el y entre las que hay algunos niños, según avanzan los medios locales.

Las autoridades locales han cerrado preventivamente las pistas de esquí y han suspendido el funcionamiento del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios.

La instalación, construida en 1962, había sido sometida a una general a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas.

El proyecto buscaba mejorar la seguridad y eficiencia del sistema, que conecta la localidad alpina con la zona de esquí del Monte Moro y es una infraestructura clave para el turismo de la región.

El incidente ha generado preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que han destacado la importancia de mantener protocolos estrictos de seguridad en los , especialmente durante la temporada alta de esquí.

