El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la Línea 7 detuvo momentáneamente su servicio la mañana de este martes, debido al rescate de una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

A través de su cuenta oficial en X, el Metro informó que personal del organismo realizaba maniobras de rescate en las vías.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 7. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, publicó el STC.

Durante los minutos que duró la suspensión, pasajeros reportaron trenes detenidos y aglomeraciones en los andenes.

El STC explicó que el servicio fue restablecido una vez que concluyeron las labores de rescate, sin que se detallara la condición de la persona involucrada.

“Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 7, todas las estaciones se encuentran en servicio”, indicó el organismo capitalino.

