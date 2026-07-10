Bruselas.— La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria en la que invoca a los países de América Latina a presentar proyectos para trabajar conjuntamente en la cacería de los capos que lideran las redes responsables del tráfico de drogas y la trata de personas.

El llamado a presentar iniciativas innovadoras en la materia va acompañado de un paquete financiero por 16.55 millones de euros y está abierto a la participación de los distintos actores involucrados en combatir la delincuencia organizada, incluyendo la iniciativa privada. La invitación a presentar proyectos de cooperación conjunta tiene vigencia hasta el 3 de septiembre.

“El objetivo general de la convocatoria es combatir la delincuencia organizada mediante el desmantelamiento y la desarticulación de las redes delictivas, sus cabecillas y quienes les facilitan la actividad”. Los países destinatarios son los Estados miembros de la UE y no pertenecientes, en particular, las naciones de origen y tránsito de los flujos ilícitos a la comunidad y que son relevantes para la lucha contra las redes delictivas, como las regiones de los Balcanes Occidentales, América Latina y África Occidental.

Lee también Drones ucranianos golpean instalaciones petroleras rusas

De acuerdo con el informe que acompaña la convocatoria, la propuesta responde a la necesidad de combatir el tráfico de estupefacientes, particularmente el aumento de los flujos de cocaína hacia los puertos europeos y la riqueza que las organizaciones delictivas está acumulando por sus actividades ilícitas.

“El tráfico de drogas, incluyendo su producción, es una de las actividades delictivas más lucrativas, en expansión y en constante evolución. En la UE, la mitad de las redes delictivas más peligrosas se dedican al tráfico de drogas, y más de dos tercios recurren a la violencia (...) Los flujos de cocaína hacia los puertos europeos (...) directamente desde América Latina o a través de África Occidental, han aumentado de forma espectacular en los últimos años. Aunque las incautaciones de cocaína están disminuyendo en determinados centros de distribución, los precios al por mayor más bajos y la mayor pureza indican que las rutas de contrabando se han adaptado”.

[Publicidad]

El aumento del consumo de cocaína, la aparición de otras sustancias sicoactivas y fenómenos como el policonsumo están aumentando riesgos de intoxicación y muertes entre usuarios europeos; casi 7 mil 500 perdieron la vida en 2023.

Lee también Venezuela recupera 96 % del servicio eléctrico en La Guaira; trabajan para recuperar conectividad telefónica y de internet

La iniciativa responde al drástico aumento en la UE del contrabando de personas con fines de explotación sexual y laboral. El reporte señala que la proporción de ciudadanos no comunitarios entre las víctimas de la trata representó 64% en 2023 y 2024, con un elevado número de víctimas procedentes de América Latina.

[Publicidad]

La mayoría de víctimas son objeto de trata con fines de explotación sexual, seguidos, con mayor frecuencia, por abuso laboral, mendicidad y la delincuencia forzada. En Europa se observa tendencia al alza con fines de extracción de órganos humanos. Muchos elementos asociados con este delito se han trasladado a internet y hay una alerta por la vulnerabilidad que enfrentan especialmente los menores. “Para lograr un cambio significativo en la lucha contra la delincuencia organizada, es necesario desmantelar las redes delictivas en su conjunto”, precisa.

Uno de los ejes prioritarios de la estrategia es desarrollar conjuntamente mecanismos que permitan mejorar el panorama de inteligencia sobre redes delictivas, con el fin de facilitar investigaciones transfronterizas, financieras y preventivas.

Lee también Ataque con drones contra aeropuerto en Colombia deja tres heridos; Ejército atribuye atentado al ELN

[Publicidad]

En el ámbito de la trata, los esfuerzos por reducir las capacidades financieras siguen siendo limitados. Las bandas dedicadas al trabajo forzoso a nivel mundial facturan anualmente 236 mil millones de dólares, lo que representa ingresos equivalentes a 10 mil dólares por víctima. La impunidad suele ser alta para los responsables. En algunos Estados de la UE, más de 50% de las investigaciones no dan lugar a una acusación formal por parte de la fiscalía, lo que pone de manifiesto la escasa eficacia de las investigaciones.

Según Europol, 55 de redes delictivas consideradas más peligrosas se dedican a la trata y suelen estar vinculadas a otros delitos. “Disponer de panorama de inteligencia sólido sobre el panorama del crimen organizado es fundamental para dar prioridad a las investigaciones sobre los actores y redes delictivas más relevantes”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.