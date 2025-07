EU refuerza seguridad en la frontera de Nuevo México y Texas; señales anaranjadas delimitan zonas militares

Señales anaranjadas de no entrada colocadas por el ejército estadounidense en inglés y español salpican el desierto de Nuevo México, donde un muro fronterizo atraviesa campos de cebollas y ranchos resecos con matas de hierba alta que crecen entre matorrales ásperos y árboles de yuca.

El Ejército ha publicado miles de advertencias en Nuevo México y el oeste de Texas, declarando una "zona restringida por autoridad del comandante". Esto forma parte de un cambio importante que ha impulsado al ejército a reforzar la seguridad fronteriza con México como nunca antes.

La medida coloca largos tramos de la frontera bajo la supervisión de bases militares cercanas, lo que permite a las tropas estadounidenses detener a personas que ingresan al país ilegalmente y eludir una ley que prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley civil. Esto se hace en virtud de la emergencia nacional en la frontera declarada por el presidente Donald Trump en su primer día de mandato.

Las autoridades estadounidenses afirman que las zonas son necesarias para cerrar las brechas en el control fronterizo y ayudar en la lucha más amplia contra las redes de tráfico de personas y los brutales cárteles de la droga.

La militarización está siendo impugnada en los tribunales y ha sido criticada por defensores de los derechos civiles, grupos de ayuda humanitaria y entusiastas de las actividades al aire libre que se oponen a que se les impida el acceso a tierras públicas mientras las tropas tienen vía libre.

Abbey Carpenter, líder de un grupo de búsqueda y rescate de migrantes desaparecidos, dijo que se está negando el acceso público en zonas sofocantes del desierto donde han aumentado las muertes de migrantes.

Niños y adolescentes migrantes han llegando en grandes cantidades a la cuidad fronteriza para cruzar a Estados Unidos con el propósito solicitar asilo político. Agentes del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración agrupan a los menores en un módulo ubicado en la entrada de la garita para de orientarlos y llevar control. Debido a la coordinación que existe entre autoridades mexicanas y estadounidenses, los solicitantes son enumerados y se acordó que los cruces se realicen únicamente por las mañanas, provocado que los migrantes decidan pasar gran cantidad de horas esperando y durmiendo en la vía pública para alcanzar lugar. Organizaciones civiles han acudido hasta la garita internacional de San Ysido para ofrecerles agua y alimento a los refugiados que llegan huyendo de la violencia y mala situación económica en su lugar de origen, contrastando con la nula ayuda recibida por parte de los tres niveles de gobierno. El incremento inusual de solicitantes provienen principalmente de los estados de Guerrero y Michoacán, aunque también se registra la llegada de niños y adolecentes de Centroamérica, algunos de ellos se han quedado varados en albergues del DIF de Tijuana, tras de ser detectados por autoridades de inmigración. Foto: Cuartoscuro

“Quizás haya más muertes, pero no lo sabemos”, dijo.

Expansión militar

Dos zonas militarizadas forman una zona de amortiguamiento a lo largo de 370 kilómetros de frontera, desde Fort Hancock, Texas, a través de El Paso y hacia el oeste a través de vastos ranchos de Nuevo México.

El Departamento de Defensa añadió una zona adicional de 400 kilómetros (250 millas) la semana pasada en el Valle del Río Grande, Texas, y planea otra cerca de Yuma, Arizona. En conjunto, estas zonas cubrirán casi un tercio de la frontera de Estados Unidos con México.

Están patrulladas por al menos 7 mil 600 miembros de las fuerzas armadas, lo que amplía enormemente la presencia del gobierno estadounidense en la frontera.

La reacción al colchón militar ha sido mixta entre los residentes del condado rural de Luna en Nuevo México, donde una fuerte cultura de libertad individual se ve atenuada por el deseo de acabar con las redes que llevan migrantes y contrabando a través de la frontera.

“Como familia, siempre hemos apoyado mucho la misión y la seguridad fronteriza”, dijo James Johnson, un agricultor de cuarta generación que supervisaba a los trabajadores temporales mientras llenaban cajas de plástico gigantes con cebollas, ganando 22 dólares por contenedor.

Los despliegues militares bajo presidentes anteriores pusieron "ojos y oídos" en la frontera, dijo Johnson. Esta versión está "tratando de hacerse más fuerte".

Pero algunos cazadores y excursionistas temen que se les esté privando de un paisaje agreste y apreciado.

"No quiero ir ahí con mi rifle de caza y que de repente alguien se me acerque y me diga que estoy en zona militar", dijo Ray Trejo, coordinador de la Federación de Vida Silvestre de Nuevo México y comisionado del Condado de Luna. "No sé si a esta gente le han enseñado a reducir la tensión".

Fotografía del 8 de mayo del 2025 de un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) vigilado la frontera suroeste de EU con México, El Paso,Texas (EU). El sol todavía no ha salido en El Paso (Texas) cuando Claudio Herrera y otros agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos inician su recorrido diario, aunque desde hace meses la intensidad de sus jornadas se ha reducido considerablemente. Foto: EFE

Trejo, un ex profesor de inglés como segundo idioma en una escuela pública, dijo que los cargos de invasión militar parecen inhumanos en una economía basada en el trabajo agrícola inmigrante.

“Si el Ejército, la Patrulla Fronteriza, las fuerzas del orden en general, están deteniendo a personas por motivos de transporte, de tráfico de personas, no tengo ningún problema”, dijo. “Pero la gente viene a nuestro país a trabajar, y ahora, de repente, entra en una zona militar, y no tienen ni idea”.

Nicole Wieman, portavoz del comando del Ejército, dijo que el Ejército está negociando un posible acceso público para la recreación y la caza, y que respetará los derechos privados al pastoreo y la minería.

Aumento del castigo

Más de mil 400 migrantes han sido acusados ​​de intrusión ilegal en territorio militar, enfrentando una posible pena de 18 meses de prisión por ser la primera vez que cometen el delito. Esto se suma a un cargo de entrada ilegal que conlleva hasta seis meses de prisión preventiva. Posteriormente, la mayoría son entregados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para su posible deportación. Al parecer, no se han producido arrestos de ciudadanos estadounidenses.

En un tribunal federal de Las Cruces, Nuevo México, a orillas del Alto Río Grande, inmigrantes con uniformes grises de cárcel de condado y cadenas se presentaron ante un juez magistrado en un reciente día laborable.

Una guatemalteca de 29 años tuvo dificultades para comprender las instrucciones de un intérprete de español al declararse culpable de entrada ilegal. Un juez anuló los cargos de allanamiento militar por falta de pruebas, pero la condenó a dos semanas de cárcel antes de ser trasladada para su posible deportación.

"Vende cerámica, es una mujer muy sencilla con solo sexto grado de primaria", le dijo un abogado defensor al juez. "Me dijo que regresa y que se queda allí".

Cruces fronterizos

Este año, los arrestos de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur han caído a su nivel más bajo en seis décadas, incluyendo una disminución de 30 % en junio con respecto al mes anterior, debido a la disminución de los intentos de cruce. El 28 de junio, la Patrulla Fronteriza realizó solo 137 arrestos, un marcado contraste con finales de 2023, cuando los arrestos superaron los 10 mil en los días de mayor actividad.

Las primeras zonas militarizadas, introducidas en abril y mayo, se extienden al oeste de El Paso, pasando por fábricas y corrales de ganado, para rodear parcialmente el pueblo fronterizo de Columbus, en Nuevo México, y sus 1450 habitantes. Fue aquí donde las fuerzas revolucionarias mexicanas, lideradas por Pancho Villa, cruzaron a Estados Unidos en una mortífera incursión en 1916.

En estos días, un puerto de entrada en Columbus es por donde cientos de niños con ciudadanía estadounidense cruzan diariamente desde una comunidad residencial en México para abordar autobuses escolares públicos y asistir a clases cercanas.

El alcalde de Columbus, el republicano Philip Skinner, dice que ha visto algún vehículo militar ocasional, pero no hay evidencia de interrupciones en un área donde los cruces ilegales han sido poco frecuentes.

"No estamos en sintonía con la política nacional", dijo Skinner.

La supervisión se divide entre los mandos del Ejército de EU en Fort Bliss, Texas, y Fort Huachuca, Arizona. Las zonas militarizadas eluden la Ley Posse Comitatus, una ley de 1878 que prohíbe a las fuerzas armadas realizar tareas de seguridad pública en territorio estadounidense.

Russell Johnson, ganadero y ex agente de la Patrulla Fronteriza, dijo que da la bienvenida a la nueva zona militarizada donde su rancho limita con México en tierras arrendadas a la Oficina de Administración de Tierras.

“Hemos visto casi todo lo imaginable que puede pasar en la frontera, y la mayoría es malo”, declaró, recordando persecuciones en vehículos todoterreno en su rancho y cuerpos sin vida recuperados por la Patrulla Fronteriza.

A finales de abril, dijo, cinco vehículos militares blindados pasaron varios días en una brecha en el muro fronterizo, cuya construcción se suspendió al inicio de la presidencia de Biden. Sin embargo, añadió que no ha visto mucho a los militares en las últimas semanas.

“Lo único que realmente ha cambiado es la pequeña señalización adicional”, dijo. “No estamos viendo la presencia militar aquí como esperábamos”.

Retos judiciales

Los defensores públicos federales han desafiado la nueva supervisión militar de las tierras públicas en Nuevo México, aprovechando el arresto de un hombre mexicano por invadir un terreno remoto para tantear el terreno legal.

Condenaron la designación de una nueva zona militar sin autorización del Congreso «con el único propósito de permitir la acción militar en suelo estadounidense» como «un asunto de una trascendencia política asombrosa y sin precedentes». Ningún juez se ha pronunciado al respecto.

Mientras tanto, las impugnaciones judiciales a los cargos de invasión de la zona militarizada se han topado con una mezcla de condenas y absoluciones en el juicio.

Ryan Ellison, el principal fiscal federal de Nuevo México, logró en junio la condena por allanamiento de morada de dos inmigrantes que ingresaron de nuevo a una zona militarizada tras recibir una advertencia inicial. "No habrá problema en cuanto a si estaban o no bajo aviso", declaró en una conferencia de prensa reciente.

Rebecca Sheff, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dice que el gobierno federal está probando un enfoque más punitivo para el control fronterizo con las nuevas zonas militares y le preocupa que se amplíe a toda la frontera.

“En la medida en que el gobierno federal aspira a establecer una presencia militar mucho más hostil a lo largo de la frontera, este es un vehículo que están impulsando para potencialmente lograrlo… Y eso es muy preocupante”, dijo.

