Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 3 muertos y 7 heridos

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos

Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero

Director del IMPI garantiza entrega de marcas a Grecia Quiroz; dice que viuda de Manzo tiene derecho a usar su nombre

Nueva York.- El Gobierno de Estados Unidos informó del decomiso de 9 toneladas de en un operativo antinarcóticos contra una embarcación en el , que calificó como su mayor interdicción en alta mar en 18 años.

Según un mensaje en X de la Guardia Costera publicado el viernes por la noche y divulgado hoy por las cuentas del gobierno, la correspondió al cúter Munro, que tiene base en Alameda (California) y patrulla el Pacífico, como parte de la "Operación Pacific Viper".

La descripción del vídeo del operativo indica que se produjo el martes de 2 de diciembre, y en él actuó un helicóptero del escuadrón táctico de interdicciones de la Guardia Costera que "deshabilita una embarcación rápida" en el mar con varios disparos, aparentemente a su motor.

Otro vídeo muestra al cúter Munro acercándose a la "embarcación sospechosa de contrabandear droga" y al menos a dos funcionarios subiendo al barco. También se observa al menos a un tripulante, respecto a quien el gobierno no ha aportado información sobre su estado o si está en custodia.

La cuenta de X del Departamento de Seguridad Nacional compartió los vídeos con el lema: "La Operación Pacific Viper ELIMINA narcoterroristas en el Pacífico Oriental", lo que invita a interpretar que los tripulantes están muertos.

El presidente, Donald Trump, también compartió hoy en Truth Social los vídeos del operativo, que están publicados en la plataforma pública de Defensa.

"A través de la Operación Pacific Viper, la Guardia Costera ha acelerado las operaciones contra narcóticos en el Pacífico este y entregado resultados históricos en la lucha contra los narcoterroristas", agregó la Guardia Costera en X.

A mitad de octubre, la Guardia Costera divulgó que la Operación Pacific Viper había decomisado, en unos dos meses y medio desde su lanzamiento, un total de 45 toneladas de cocaína en 34 interdicciones y detenido a 86 personas sospechosas de narcotráfico.

