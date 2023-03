EU califica a México de "socio cercano y valioso" con el que trabaja "estrechamente"

Washington. Estados Unidos dijo este lunes que México es "un socio cercano y valioso" con el que trabaja "estrechamente" en una gran variedad de asuntos.

Así lo dijo en una rueda de prensa el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, tras el cruce de declaraciones y reproches de la semana pasada sobre el combate al narcotráfico.

"Lo que puedo decir es que México es un socio cercano y valioso de Estados Unidos y que trabajamos juntos para abordar toda una serie de desafíos compartidos", dijo Patel.

El funcionario recordó que ambos países asumieron diferentes compromisos en la Cumbre de Líderes de Norteamérica de enero pasado en Ciudad de México y con la puesta en marcha del Entendimiento Bicentenario, la nueva estrategia de seguridad entre el Gobierno de Joe Biden y el de Andrés Manuel López Obrador.

Blinken reconoce acciones de México contra el fentanilo

"Nuestros países han trabajado de cerca para promover los derechos humanos, para promover la democracia y también para proteger a las poblaciones vulnerables", añadió el portavoz.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó a México por haber decomisado cantidades récord de fentanilo pero también opinó que hay zonas del país controladas por el narcotráfico, algo que negó López Obrador.

"Eso es falso, no es cierto", respondió el presidente mexicano, quien defendió que "no hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad".

La tensión entre Estados Unidos y México se ha elevado desde que fueron asesinado dos estadounidenses en el norte del país latinoamericano, tras lo cual la oposición republicana pidió una intervención militar en territorio mexicano para combatir a los cárteles, algo que la Casa Blanca ha descartado.

