El Comando Sur anunció este martes un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental, a la que señaló de estar implicada en narcotráfico, lo que dejó un saldo de tres muertos.

“Este 5 de mayo, bajo las órdenes del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. Información de Inteligencia confirmó que el bote transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, señaló el comando en una publicación en X.

“Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún elemento de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, añadió en el post, que incluyó un video del ataque.

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Se trata del segundo ataque en dos días que realiza el Comando Sur, con saldo total de cinco muertos, sumando los dos que fallecieron el lunes en el mar Caribe.

La campaña del gobierno del presidente Donald Trump de hacer estallar embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en El Caribe y El Pacífico Oriental se ha mantenido desde septiembre de 2025 y ha dejado al menos 191 fallecidos.

On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

Pese a la guerra contra Irán, la serie de ataques se ha intensificado de nuevo en las últimas semanas, lo que muestra que las medidas agresivas del gobierno para frenar lo que denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental no están disminuyendo. Las fuerzas armadas no han aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.

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Los ataques comenzaron mientras Estados Unidos incrementaba su presencia militar en la región, meses antes de la redada de enero en la que fue capturado el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado inocente.

Trump ha afirmado que Washington está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina, y ha dicho que los ataques son una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Por su parte, los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques contra estas embarcaciones.

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