La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez aseguró temer por su seguridad y dijo ser víctima de hostigamiento por parte del exmandatario Alberto Fernández (2019-2023) a quien denunció por violencia de género, según una entrevista que publicó este sábado el portal informativo Infobae.

"Tengo que resguardarme, tengo miedo", afirmó Yáñez.

El juez argentino que lleva el caso, Julián Ercolini, dispuso reforzar la custodia que resguarda a la exprimera dama en Madrid, donde reside con su hijo de dos años, fruto de su relación de más de una década con el expresidente.

"Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar", dijo Yáñez refiriéndose a Fernández.

Se trata de la primera entrevista que brinda la experiodista de 43 años desde que presentó una denuncia contra Fernández por violencia de género tras salir a la luz fotografías que la muestran con golpes y hematomas en un brazo y en el rostro.

"Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara", relató, al tiempo que solicitó que la justicia lo investigue. "Deberá investigar la justicia porque yo no sé por qué sucedió", apuntó.

"Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo", dijo Yáñez sobre un video que se hizo público días atrás en el que se escucha la voz supuestamente de Fernández, cuya imagen no se ve, mientras bromea con una joven periodista de espectáculos que bebe y ríe en el despacho presidencial.

Yáñez también aseguró que sufrió "acoso telefónico y terrorismo psicológico" de parte del exmandatario y que no recibió ayuda pese a que "muchas personas" sabían de la supuesta situación de violencia en la pareja mientras ambos convivían en la residencia presidencial de Buenos Aires.

El exmandatario, de 65 años, ha negado todas las acusaciones. "La verdad de los hechos es otra", sostuvo a través de las redes sociales.

La justicia allanó la vivienda del Fernández en Buenos Aires e incautó su teléfono móvil, así como le impuso medidas de restricción, como prohibir su salida del país, según fuentes judiciales citadas por la prensa local.

El caso sacudió a todo el arco político, especialmente al opositor peronismo.

La exmandataria y exvicepresidenta de Fernández, Cristina Kirchner, afirmó en la red social X que su compañero de gobierno "no fue un buen presidente".

Además consideró que las imágenes que se revelaron sobre el caso "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana".

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

* Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

* Hablar de ser una carga para otras personas

* Aumentar el uso del alcohol o las drogas

* Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

* Dormir muy poco o demasiado

* Aislarse o sentirse aislado

* Exhibir ira o hablar de vengarse

* Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.





