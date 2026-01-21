Los mexicanos Carlos Alberto Guerrero, "El Químico" y Guillermo Isaías Pérez Parra enfrentan cargos adicionales, instruidos hoy, de fabricación y distribución de fentanilo y precursores químicos del fentanilo.

En un comunicado, la Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, detalló que también encaran los delitos de "conspiración para fabricar y distribuir sustancias químicas listadas y conspiración para lavado de dinero".A los acusados se les ordenó la detención preventivas, mientras que el proceso se llevó a cabo ante el magistrado federal James R. Cho. Los acusados ​​forman parte del tercer envío, de 37 connacionales, jefes criminales hacia Estados Unidos.

Joseph Nocella, Jr., fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y Michael Alfonso, Agente Especial Interino a Cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional, Nueva York (HSI Nueva York), anunciaron la lectura de cargos.

“Como se alega, estos acusados ​​desempeñaron un papel clave en la fabricación del fentanilo que envenena a nuestra nación”, declaró Nocella. “Los acusados ​​y sus cómplices obtuvieron las sustancias químicas necesarias para fabricar grandes cantidades de fentanilo, también conocidas como precursores químicos, de empresas chinas. Ahora se enfrentarán a la justicia estadounidense por sus crueles crímenes. Nuestra Fiscalía se compromete a investigar y enjuiciar a los responsables de la plaga del fentanilo en todos los niveles de la producción y distribución de esta droga letal”.

Según la acusación y los documentos judiciales, "los acusados ​​obtuvieron los componentes químicos del fentanilo de proveedores en China, transportándolos a menudo a México a través de ciudades fronterizas en Estados Unidos.

"Una vez en México, los acusados ​​transformaron estos precursores químicos en cantidades masivas de fentanilo, que posteriormente se distribuían y vendían en Estados Unidos. Cuando las autoridades interrumpieron el flujo de precursores químicos desde China, los acusados ​​conspiraron para fabricar sus propios precursores químicos".

"Como se alega, estos dos individuos se encuentran entre los peores depredadores: traficantes que envenenan nuestras comunidades con cantidades asombrosas de fentanilo letal, fabricado con sustancias químicas importadas del extranjero y distribuidas en las calles estadounidenses. HSI ha atacado implacablemente cada eslabón de esta letal cadena de suministro, desde los intermediarios químicos en China hasta los químicos de los cárteles en México y los traficantes globales, y continuará haciéndolo con un enfoque inquebrantable en nuestra misión de proteger nuestra patria. HSI y la HSTF de Nueva York no se detendrán ante nada para investigar, identificar y arrestar a quienes se benefician de esta epidemia de muerte, dondequiera que se escondan en el mundo”, declaró Alfonso, agente especial a cargo de HSI Nueva York.

Si son declarados culpables enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

