Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Presidencia propone acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026; habrá piezas de oro, plata y alpaca

Presidencia propone acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026; habrá piezas de oro, plata y alpaca

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

INE aclara que no avaló reforma electoral de "Salvemos México"; solo verificó firmas de la iniciativa

INE aclara que no avaló reforma electoral de "Salvemos México"; solo verificó firmas de la iniciativa

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

Los mexicanos Carlos Alberto Guerrero, "El Químico" y Guillermo Isaías Pérez Parra enfrentan cargos adicionales, instruidos hoy, de fabricación y distribución de y precursores químicos del fentanilo.

En un comunicado, la Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, detalló que también encaran los delitos de "conspiración para fabricar y distribuir sustancias químicas listadas y conspiración para lavado de dinero".A los acusados se les ordenó la detención preventivas, mientras que el proceso se llevó a cabo ante el magistrado federal James R. Cho. Los acusados ​​forman parte del tercer envío, de 37 connacionales, jefes criminales hacia .

Joseph Nocella, Jr., fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y Michael Alfonso, Agente Especial Interino a Cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional, Nueva York (HSI Nueva York), anunciaron la lectura de cargos.

Lee también

“Como se alega, estos acusados ​​desempeñaron un papel clave en la fabricación del fentanilo que envenena a nuestra nación”, declaró Nocella. “Los acusados ​​y sus cómplices obtuvieron las sustancias químicas necesarias para fabricar grandes cantidades de fentanilo, también conocidas como precursores químicos, de empresas chinas. Ahora se enfrentarán a la justicia estadounidense por sus crueles crímenes. Nuestra Fiscalía se compromete a investigar y enjuiciar a los responsables de la plaga del fentanilo en todos los niveles de la producción y distribución de esta droga letal”.

Según la acusación y los documentos judiciales, "los acusados ​​obtuvieron los componentes químicos del fentanilo de proveedores en China, transportándolos a menudo a México a través de ciudades fronterizas en Estados Unidos.

"Una vez en México, los acusados ​​transformaron estos precursores químicos en cantidades masivas de fentanilo, que posteriormente se distribuían y vendían en Estados Unidos. Cuando las autoridades interrumpieron el flujo de precursores químicos desde China, los acusados ​​conspiraron para fabricar sus propios precursores químicos".

Lee también

"Como se alega, estos dos individuos se encuentran entre los peores depredadores: traficantes que envenenan nuestras comunidades con cantidades asombrosas de fentanilo letal, fabricado con sustancias químicas importadas del extranjero y distribuidas en las calles estadounidenses. HSI ha atacado implacablemente cada eslabón de esta letal cadena de suministro, desde los intermediarios químicos en China hasta los químicos de los cárteles en México y los traficantes globales, y continuará haciéndolo con un enfoque inquebrantable en nuestra misión de proteger nuestra patria. HSI y la HSTF de Nueva York no se detendrán ante nada para investigar, identificar y arrestar a quienes se benefician de esta epidemia de muerte, dondequiera que se escondan en el mundo”, declaró Alfonso, agente especial a cargo de HSI Nueva York.

Si son declarados culpables enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México Requisitos y ubicación de los módulos. Foto: Especial

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México? Requisitos y ubicación de los módulos

Pago de pensión IMSS en febrero se retrasa: adultos mayores ya tienen fecha de depósito. Foto: Especial / IMSS

IMSS retrasa pago de pensión a adultos mayores de febrero: esta es la fecha exacta del depósito

Foto: Fernanda Rojas / El Universal

¿Quieres visa para Estados Unidos? Estas son las 10 ciudades en México donde puedes tramitarla ya

Pixabay

Semana del Teatro en Chicago con boletos desde $15 dólares: Fechas y funciones

Foto cortesía: Christian Thompson/Disneyland Resort

Año Nuevo Lunar, Star Wars y más novedades para el 2026 en Disneyland California