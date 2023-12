Un apartamento se incendió en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá. Por fortuna, no hubo heridos y los daños ocasionados son materiales. La conflagración del fuego se dio en un quinto piso.

Un fuerte incendio se robó la tranquilidad de los habitantes del conjunto residencial Carimagua Reservado. Aproximadamente sobre las 3 p.m., las vidas de una persona y su mascota corrieron peligro. En video quedó registrado el momento exacto cuando un joven, quien se encontraba en el piso inferior, los auxilió. Su actuar fue calificado como heroico.

Un héroe

¿Y los bomberos? pic.twitter.com/hEudyzBzPb — Hugo Acero (@HugoASeguridad) December 12, 2023

"Yo me encontraba en teletrabajo, y empecé a escuchar como gritos y ruidos, me asomé y el apartamento de arriba se estaba incendiando. Escuché gritos y digamos que en ese momento uno piensa qué hacer, cómo reaccionar. Escuché que había una niña y me asomé”, comentó Jeffrey Cruz para Noticias Caracol. Además, Cruz mencionó que en el momento en que la menor empezó a gritar, uno de sus vecinos subió a su apartamento para ayudar. Se ubicaron desde la ventana de su hogar, en el cuarto piso, y sumaron sus fuerzas para ponerlos a salvo.

“Entre los dos como que dijimos ‘bueno, asómese y yo lo tengo’. Él se asomó por la ventana, yo lo abracé, lo agarré, lo tuve con toda mi fuerza y él pudo alcanzar a la niña. Había un perrito, entonces pasa el perrito. La niña se descolgó, yo la agarré de una pierna, él de la otra y la pudimos ingresar y afortunadamente la pudimos salvar”, añadió.

¿Dónde estaban los Bomberos?

Jeffrey Cruz dejó claro ante el medio de comunicación que los Bomberos llegaron aproximadamente diez minutos después de que les llamaron, por lo que antes de la aparición de estas autoridades, él y su vecino asumieron lo que estuvo a su alcance. “Se hizo lo que se tenía que hacer, tomamos las decisiones que en ese momento considerábamos las mejores y pues hoy la historia terminó de buena manera”, comentó.

Tanto la menor como su mascota se encuentran en buen estado.

Lee también Accidente de tránsito en Venezuela deja varios muertos

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare