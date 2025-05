El magnate Elon Musk, asesor especial presidencial al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), declaró a CBS Sunday Morning que "no es que esté de acuerdo con todo lo que hace la administración". En un fragmento de una entrevista que se emitirá el domingo dijo que "así que sí, estoy de acuerdo con gran parte de lo que hace la administración, pero tenemos opiniones diferentes".

"Hay cosas con las que no estoy del todo de acuerdo. Pero me resulta difícil mencionarlo en una entrevista porque crea un punto de discordia. Estoy un poco en un aprieto, pensando: 'Bueno, no quiero hablar en contra de la administración, pero tampoco quiero… asumir la responsabilidad de todo lo que hace la administración'".

También ha expresado su preocupación por el amplio paquete de recortes de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, diciendo que cree que aumentaría el déficit presupuestario de Estados Unidos y socavaría los esfuerzos de DOGE.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que mañana dará una rueda de prensa con el magnate Musk para marcar el "último día” de este en la Casa Blanca.

“Este será su último día con nosotros, pero no realmente, porque siempre estará con nosotros ayudándonos todo el tiempo. ¡Elon es fantástico!”, dijo el presidente en su red social, Truth Social.

Trump convocó el evento en el Despacho Oval a las 13:30 horas ET (17:30 GMT) junto al que ha sido su mayor donante de campaña y asesor especial presidencial al frente del DOGE.

Musk anuncia su salida como líder del DOGE

El miércoles, Musk anunció en X su salida del gobierno de Trump tras varios días anticipando que pronto se apartaría de la política para centrarse en sus empresas, especialmente la aeroespacial SpaceX.

Musk formalizó su intención de dejar la dirección del DOGE insistiendo en el carácter temporal de su asesoría y extendiendo una rama de olivo al mandatario, de quien fue un compañero inseparable en los últimos seis meses.

"Al finalizar mi mandato como Empleado Especial del Gobierno, quiero agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario", dijo en su mensaje.

No obstante, el día anterior, en una entrevista con la cadena de televisión CBS, Musk declaró su decepción por el plan fiscal de Trump, y criticó que "aumenta el déficit presupuestario" y "socava" el trabajo del DOGE.

La Casa Blanca rechazó este jueves las críticas de Musk al plan fiscal de Trump, rebatiendo que este vaya a aumentar el déficit presupuestario, al mismo tiempo que agradeció "su servicio" en el DOGE.

