Un juez federal estadounidense sentenció este jueves a Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”, a cinco años de prisión por intento de distribución de fentanilo mientras se encontraba bajo supervisión federal por una condena previa relacionada con tráfico de drogas, informa el diario The Washington Post.

La sentencia fue emitida por el juez Anthony Trenga, de la corte de distrito de Alexandria, en Virginia.

¿Quién es Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”?

López Serrano, de 37 años, es hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, operador de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. “El Licenciado” cumple sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, igual que “El Chapo”, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa.

En mayo pasado, el “Mini Lic” se había declarado culpable de intento de posesión de fentanilo, con intención de distribución, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) le tendiera una trampa.

Dámaso López se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017 y se declaró culpable de tráfico de drogas, como cocaína y heroína. Fue sentenciado a seis años de prisión, antes de que se convirtiera en testigo cooperante de la Agencia Antidrogas (DEA).

En 2022 se le concedió libertad condicional y se mudó del sur de California a Virginia en 2024. Sin embargo, allí comenzó a negociar la importación de fentanilo desde México al sur de California con una persona que él creía era un socio, pero que en realidad era informante del FBI.

López Serrano le aseguró al informante que tenía gente en el sur de California que podía distribuir fentanilo, según los registros judiciales. López Serrano señaló que podría financiar las transacciones mediante la venta de propiedades familiares en México.

A finales de 2024, fue capturado, en lo que López Serrano pensaba era una operación para comprar fentanilo para distribuirlo.

El "Mini Lic", señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdéz

El “Mini Lic” es señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdéz, en 2017. México ha buscado su extradición, pero el gobierno de Estados Unidos se había negado, señalando que López Serrano era testigo protegido.

Javier Valdez, periodista asesinado por el narco mexicano. Foto: Archivo

Sin embargo, de acuerdo con el Post, la sentencia emitida este miércoles podría cambiar esa situación.

Cumplirá sentencia junto con pena por violar libertad supervisada

López Serrano se enfrentaba a una pena mínima obligatoria de cinco años y una máxima de 40 años de prisión.

La condena a cinco años la cumplirá simultáneamente con una condena de cinco años por violar su anterior libertad supervisada, y será seguida de cinco años de libertad supervisada, indicó el Post.

El acusado compareció ante el juez Trenga con su uniforme verde de prisión, gafas y el pelo rapado, y pidió perdón a su familia y a otras personas, de acuerdo con el medio estadounidense.

“No hay palabras para expresar lo arrepentido que estoy”, dijo López Serrano a través de un intérprete. Como había hecho en su primera condena, el acusado aseguró ser un hombre cambiado y que su objetivo es empezar “una nueva vida desde cero”.

“Mi deseo más profundo es volver con mi familia y demostrarles que he cambiado”, explicó López Serrano.

