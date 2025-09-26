Más Información
El Kremlin consideró "peligrosa" e "irresponsable" la idea de derribar aviones rusos en caso de violación del espacio aéreo de países de la OTAN, una eventualidad mencionada días antes por el presidente estadounidense, Donald Trump.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticó "unas declaraciones irresponsables sobre la necesidad de derribar aviones rusos".
Peskov afirmó durante una entrevista con la televisión pública rusa que estos comentarios "son, cuanto menos, imprudentes, irresponsables y comportan consecuencias peligrosas".
Lee también Países de la Unión Europea consideran "prioritario" crear un "muro antidrones" ante aumento de violaciones aéreas
Trump respondió afirmativamente a la pregunta de un periodista sobre si los miembros de la OTAN deben abatir las naves rusas en caso de violación de su espacio aéreo, después de que se produjeran incursiones de drones o aviones de combate en países de la Alianza Atlántica atribuidos a Moscú.
La OTAN, en tanto, advirtió el martes a Moscú que la "escalada" debe cesar y aseguró estar dispuesta a defenderse con todos los medios, sin mencionar la idea de derribar aviones.
La Alianza Atlántica afirmó el 19 de septiembre que interceptó tres cazas rusos MiG-31 que habían penetrado en el espacio aéreo de Estonia, una acusación que Rusia niega.
Peskov rechazó de nuevo este viernes las afirmaciones. "No se ha presentado ninguna prueba de nada", subrayó.
Aún así, la Unión Europea busca reforzar su seguridad con un "muro antidrones", que una quincena de países ven como una "prioridad".
sg/mcc