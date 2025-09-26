Más Información

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

Gobierno de Sheinbaum señala a Grupo Salinas de abuso de consolidación fiscal; menciona 9 asuntos por 48 mil 382 mdp

Mando de “La Barredora” se opera la cara para huir

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

EU confunde a barbero con miembro de cártel

Exregidor y vocero de La Luz del Mundo en Veracruz; quién es Silem García Peña, buscado por EU

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Peña Nieto defiende “la verdad histórica” de Ayotzinapa; "lo hecho, hecho está, para mí fue una tragedia", dice

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

¿Qué planteles de la UNAM suspenden clases por marcha de los 43 de Ayotzinapa el 26 de septiembre?; aquí la lista

El consideró "peligrosa" e "irresponsable" la idea de derribar aviones rusos en caso de violación del espacio aéreo de países de la OTAN, una eventualidad mencionada días antes por el presidente estadounidense, .

El portavoz del Kremlin, , criticó "unas declaraciones irresponsables sobre la necesidad de derribar aviones rusos".

Peskov afirmó durante una entrevista con la televisión pública rusa que estos comentarios "son, cuanto menos, imprudentes, irresponsables y comportan consecuencias peligrosas".

Trump respondió afirmativamente a la pregunta de un periodista sobre si los miembros de la OTAN deben abatir las naves rusas en caso de violación de su espacio aéreo, después de que se produjeran incursiones de drones o aviones de combate en países de la Alianza Atlántica atribuidos a Moscú.

La OTAN, en tanto, advirtió el martes a Moscú que la "escalada" debe cesar y aseguró estar dispuesta a defenderse con todos los medios, sin mencionar la idea de derribar aviones.

La Alianza Atlántica afirmó el 19 de septiembre que interceptó tres cazas rusos MiG-31 que habían penetrado en el espacio aéreo de Estonia, una acusación que Rusia niega.

Peskov rechazó de nuevo este viernes las afirmaciones. "No se ha presentado ninguna prueba de nada", subrayó.

Aún así, la Unión Europea busca reforzar su seguridad con un "muro antidrones", que una quincena de países ven como una "prioridad".

