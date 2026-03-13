Un dron se impactó en el Dubai Creek Harbour Tower, ubicado en el centro financiero de Dubai causando daños en la fachada exterior del edificio.

El hecho provocó un incendio y la evacuación de la torre sin que se hayan reportado personas heridas.

La oficina de prensa de Dubái confirmó a través de su cuenta en X que un dron se estrelló contra un edificio en la zona del puerto de Dubai Creek.

Tras el impacto de la aeronave y el incendio que provocó, las autoridades controlaron completamente las llamas y reportaron que no había ningún herido.

Lee también Conflicto en Irán genera pérdidas de 600 mdd diarios al turismo; WTTC alerta impacto regional y caída del gasto de viajeros

El incidente ocurre en medio de las tensiones en Medio Oriente, donde Irán ha lanzado varios ataques contra aliados de Estados Unidos e Israel, aunque las autoridades no han confirmado que el artefacto proviniera de Teherán.

Authorities have fully brought the fire under control, and all residents are safe. No injuries have been reported. pic.twitter.com/0WTqLurwPX — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc