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Un dron se impactó en el Dubai Creek Harbour Tower, ubicado en el centro financiero de Dubai causando daños en la fachada exterior del edificio.
El hecho provocó un incendio y la evacuación de la torre sin que se hayan reportado personas heridas.
La oficina de prensa de Dubái confirmó a través de su cuenta en X que un dron se estrelló contra un edificio en la zona del puerto de Dubai Creek.
Tras el impacto de la aeronave y el incendio que provocó, las autoridades controlaron completamente las llamas y reportaron que no había ningún herido.
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El incidente ocurre en medio de las tensiones en Medio Oriente, donde Irán ha lanzado varios ataques contra aliados de Estados Unidos e Israel, aunque las autoridades no han confirmado que el artefacto proviniera de Teherán.
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mcc
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