Hace algunos días, la actriz Lindsay Lohan aseguró en redes sociales que ella y su familia se encontraban a salvo en Dubái en medio de los bombardeos y ataques vinculados al conflicto en Oriente Medio. Ahora, la intérprete finalmente logró salir de la ciudad emiratí y regresar a Estados Unidos.

Lohan fue captada este miércoles 11 de marzo a su salida de un aeropuerto en Nueva York, acompañada por su esposo, el empresario Bader Shammas, y su pequeño hijo Luai, mientras se dirigían a un automóvil que los esperaba.

El portal TMZ reportó que, aunque la actriz sonrió para las cámaras, no se mostró dispuesta a hacer declaraciones.

Lee también: Ricardo Arjona anuncia concierto en el Estadio Banorte; fecha, preventa y todos los detalles

La artista no había podido abandonar Dubái desde que Irán lanzó una serie de ataques contra aliados de Estados Unidos el pasado 28 de febrero. Según medios estadounidenses, Lohan se mostró preocupada por abordar uno de los primeros vuelos tras el ataque al aeropuerto el 1 de marzo, lo que retrasó su regreso.

Sin embargo, finalmente decidió viajar debido a compromisos laborales, ya que comenzará filmaciones para un proyecto junto a la actriz Shailene Woodley, reconocida por su papel en "Bajo la misma estrella."

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos.

Lee también: Omar Suárez no cree que Aracely Arámbula esté muy contenta, tras la filtración de fotos de su hijo

Dubái le dio tranquilidad a Lindsay Lohan

La artista se mudó a Dubái en 2014 con el objetivo de encontrar tranquilidad tras años de intensa exposición mediática durante su adolescencia y decidió alejarse durante un tiempo de la industria cinematográfica y televisiva.

En febrero de este año, Lohan declaró a Vogue Arabia que estaba feliz con la decisión de mudarse al otro lado del mundo. “No encontraba papeles que me encantaran. No era la vida que quería vivir, ¿sabes? No era una vida real. Me alejé tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto”, explicó.

En Dubái también conoció a su actual esposo, el financiero Shammas. “Estamos tan bien juntos porque él es muy tranquilo y yo soy como un petardo”, dijo al describir el equilibrio de su relación.

Lee también: La versión mexicana de la serie "DOC" explora el poder de las farmacéuticas en el sistema de salud

La familia creció con el nacimiento de su hijo Luai en julio de 2023. “Estar en Dubái es muy relajante. Puedo pasar tiempo con mi familia. La ciudad me da la sensación de estar con lo más importante”, añadió.