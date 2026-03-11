Más Información

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

Adiós a Alfredo Bryce Echenique; Perú despide a uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana

Adiós a Alfredo Bryce Echenique; Perú despide a uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana

Fallece el escritor Luis Téllez-Tejeda, el Pávido Návido

Fallece el escritor Luis Téllez-Tejeda, el Pávido Návido

Trabajos en Parques de la Memoria fueron avalados por el Consejo de Arqueología, responde el INAH

Trabajos en Parques de la Memoria fueron avalados por el Consejo de Arqueología, responde el INAH

Ante polémica de la Colección Gelman, INBAL afirma que no autorizará exportación definitiva de obras con declaratoria

Ante polémica de la Colección Gelman, INBAL afirma que no autorizará exportación definitiva de obras con declaratoria

Mil escritores firman un libro en blanco; protestan contra el uso de sus obras para entrenar IA

Mil escritores firman un libro en blanco; protestan contra el uso de sus obras para entrenar IA

Hace algunos días, la actriz aseguró en redes sociales que ella y su familia se encontraban a salvo en Dubái en medio de los bombardeos y ataques vinculados al conflicto en Oriente Medio. Ahora, la intérprete finalmente logró salir de la ciudad emiratí y regresar a Estados Unidos.

Lohan fue captada este miércoles 11 de marzo a su salida de un aeropuerto en Nueva York, acompañada por su esposo, el empresario Bader Shammas, y su pequeño hijo Luai, mientras se dirigían a un automóvil que los esperaba.

El portal TMZ reportó que, aunque la actriz sonrió para las cámaras, no se mostró dispuesta a hacer declaraciones.

Lee también:

La artista no había podido abandonar Dubái desde que Irán lanzó una serie de ataques contra aliados de Estados Unidos el pasado 28 de febrero. Según medios estadounidenses, Lohan se mostró preocupada por abordar uno de los primeros vuelos tras el ataque al aeropuerto el 1 de marzo, lo que retrasó su regreso.

Sin embargo, finalmente decidió viajar debido a compromisos laborales, ya que comenzará filmaciones para un proyecto junto a la actriz Shailene Woodley, reconocida por su papel en "Bajo la misma estrella."

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos.

Lee también:

Dubái le dio tranquilidad a Lindsay Lohan

La artista se mudó a Dubái en 2014 con el objetivo de encontrar tranquilidad tras años de intensa exposición mediática durante su adolescencia y decidió alejarse durante un tiempo de la industria cinematográfica y televisiva.

En febrero de este año, Lohan declaró a Vogue Arabia que estaba feliz con la decisión de mudarse al otro lado del mundo. “No encontraba papeles que me encantaran. No era la vida que quería vivir, ¿sabes? No era una vida real. Me alejé tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto”, explicó.

En Dubái también conoció a su actual esposo, el financiero Shammas. “Estamos tan bien juntos porque él es muy tranquilo y yo soy como un petardo”, dijo al describir el equilibrio de su relación.

Lee también:

La familia creció con el nacimiento de su hijo Luai en julio de 2023. “Estar en Dubái es muy relajante. Puedo pasar tiempo con mi familia. La ciudad me da la sensación de estar con lo más importante”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Critican el rostro de Galilea Montijo y la llaman “la segunda Ninel Conde” por abuso de cirugías: así respondió. Foto: Tomada de Youtube Programa Hoy / Instagram @galileamontijo

Critican el rostro de Galilea Montijo y la llaman “la segunda Ninel Conde” por abuso de cirugías: así respondió

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras acusaciones de “deudor alimentario”: “Nos consta que sí paga”. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL / EFE

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras acusaciones de “deudor alimentario”: “Nos consta que sí paga”

¿Quién es Miguel Gallego El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula que cumplió 19 años y creció lejos de la fama. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

¿Quién es Miguel Gallego? El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cumple 19 años: así luce comparado con “El Sol” a su misma edad

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela. Foto: Instagram Kunno / EFE/ Mario Guzmán

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela

Kylie Jenner enciende el internet con atrevida sesión con look transparente y lencería a la vista. Foto: Instagram

Kylie Jenner enciende el internet con atrevida sesión con look transparente y lencería a la vista

[Publicidad]