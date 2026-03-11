Más Información

Fallece el escritor Luis Téllez-Tejeda, el Pávido Návido

Trabajos en Parques de la Memoria fueron avalados por el Consejo de Arqueología, responde el INAH

Ante polémica de la Colección Gelman, INBAL afirma que no autorizará exportación definitiva de obras con declaratoria

Mil escritores firman un libro en blanco; protestan contra el uso de sus obras para entrenar IA

Remodelan escuelas de educación artística y cultural

Reconstrucción de edificios mayas por el INAH, "una aberración nunca vista"

, en "Perfume de Gardenia", habla de la reciente filtración de imágenes de Miguel, el primogénito de la actriz y; cree que, por la forma en que "la Chule" ha protegido a sus hijos, durante todos estos años, no debe de estar nada contenta con lo que sucedió.

Esta semana, "Ventaneando" captó a la actriz, acompañada de sus dos hijos, Miguel y Daniel, a punto de abordar un vuelo que los llevaría fuera de México.

La novedad fue que el vespertino obtuvo las primeras imágenes de Miguel, el hijo que "la Chule" tuvo con "el Sol de México" hace 19 años pues, ahora que ya tiene la mayoría de edad, el medio no se ve comprometido por violar el derecho a la intimidad de un menor.

Y, si bien, la actriz no ha hecho ningún pronunciamiento, en sus redes sociales, y, en cambio, ha compartido videos de otras cuestiones, Suárez, que ha trabajado con ella por alrededor de 16 años, piensa que fue un hecho que pudo disgustarla, esto debido a que ha sido testigo de lo mucho que ha procurado la privacidad de los jóvenes.

"Evidentemente, siempre los ha cuidado y los ha cuidado durante muchos años, no creo que sea algo que le haya agradado mucho, pues cada quien sabe cómo maneja a sus hijos y cómo se maneja de manera personal", consideró.

Para Suárez, el hecho de que tanto Aracely, como el padre de los jóvenes, sean figuras públicas, no los obliga a sentirse con la responsabilidad de darse a conocer frente a las cámaras.

"A pesar de que (Miguel) tiene dos padres muy famosos, no quiere decir que, en este momento, él se dedique a una labor artística pero, bueno, son cosas que tampoco se pueden controlar y, en algún momento, iba a suceder", señaló.

El productor teatral también habló de la impresión que tiene de "la Chule" como madre, pues, durante los preparativos para el estreno de "Perfume de Gardenia", Miguel y Daniel frencuentaron el teatro, como acompañantes de Arámbula y, él, pudo atestiguar la forma en que la actriz los ha criado.

"Nosotros convivimos mucho, son jóvenes muy bien educados, llegan y saludan a todo mundo, de verdad, Aracely lo ha hecho muy bien", precisó.

