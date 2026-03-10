Aunque es uno de los cantantes más conocidos en el mundo, la vida de Luis Miguel está llena de rumores, secretos y un velo de misterio que ha despertado el interés entre el público y los medios.

Uno de los aspectos que más conversación ha generado, es la relación del cantante con sus hijos menores: Miguel y Daniel, fruto de su relación con la actriz Aracely Arámbula. Y es que, por años, se le ha señalado como un padre ausente; mientras que los jóvenes han crecido en total anonimato.

En días recientes, la atención sobre los adolescentes volvió a crecer, cuando "Ventaneando" los captó en aeropuerto de la Ciudad de México y difundió imágenes de Miguel, el mayor de los hermanos.

Las fotos sorpendieron a los fans del "Sol" y se hicieron virales en cuestión de minutos, sobre todo porque el público aseguró que el chico, de 19 años, es casi idéntico a su famoso padre.

Miguel y Daniel nacieron durante la relación que Luis Miguel mantuvo con Aracely Arámbula a mediados de los años 2000. El primogénito llegó a al mundo en enero de 2007, y un año más tarde, la familia se completó con el nacimiento de Daniel (diciembre del 2008).

En ese entonces, la pareja vivía uno de los romances más mediáticos; pero en 2009, el amor llegó a su fin. Tras la ruptura, Arámbula calificó su relación como algo "hermoso y único", aunque la historia con sus hijos ha sido completamente diferente.

Aracely asumió la crianza de los menores y llegó a un acuerdo con el intérprete de "La incondicional". En junio del 2016, la actriz compartió algunas fotografías de los mensajes que sus niños le habían escrito a "Micky" por el día del padre. En ellos dejaba entrever a un padre atento y cariñoso.

"Eres el mejor papá del mundo, cuando vas a visitarme, te quiero tanto tanto, me encanta como cantas".

Sin embargo, para 2019, salió a la luz que Aracely y Luis Miguel se encontraban en un pleito legal por un importante retraso en los pagos de la manutención. Al incumplimiento de las responsabilidades económicas, se sumó la ausencia emocional, y en 2020, la protagonista de "Soñadoras" reveló que el artista dejó pasar el cumpleaños número 13 de Miguel:

“No llamó el papá”, dijo brevemente a la prensa mexicana.

Para 2022 ya se hablaba de una deuda millonaria, y hasta de dos demandas en contra de Luismi: una en México y otra más en Los Ángeles, donde él radicaba. El proceso se extendió hasta 2023, cuando, según fuentes judiciales, el artista hizo el pago de 25 millones de pesos.

Arámbula declaró en varias veces que lo único que alejaba a Luis Miguel de sus hijos era el propio artista, pues jamás existió una prohibición para que él se acercara. Por el contrario, ella estaba abierta al diálogo.

El esperado reencuentro se dio hasta finales del 2024, durante la gira que trajo al intérprete de regreso a los escenarios.

Según contó Aracely, padre e hijos coincidieron en Chihuahua, pues los menores fueron invitados al concierto que "Luismi" dio en la ciudad:

"Coincidimos porque yo tuve que viajar a Chihuahua. Estábamos por allá, entonces coincidió que cantaba su papá, y bueno, pues sí fueron invitados (al concierto)”, dijo.

Aunque no dio detalles sobre este momento, Aracely confesó que fue su ex quien tomó la iniciativa, además dejó abierta la posibilidad de que pudieran estar mucho más cerca de su famoso padre:

"Que disfruten mucho con él, que se sientan muy orgullosos de los dos. Y yo soy una persona pro familia, pro paz, pro armonía. Yo no tengo ningún conflicto, ellos tiene la puerta abierta... si quieren ir, adelante", agregó.

Por ahora, se desconoce si los jóvenes, de ahora 19 y 17 años, han seguido en contaco con Luis Miguel, pero la relación ha estado marcada por constantes desencuentros, algo muy parecido a lo que sucedió con la primogénita de "El Sol", Michelle Salas.

