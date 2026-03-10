Arturo Carmona habla de la salida de Aracely Arámbula de "Perfume de Gardenia" y, aunque no quiso asegurar el motivo que habría llevado a "la Chule" a tomarse un descanso, el actor señaló que, tanto él como otros de sus compañeros, fueron testigos de las dificultades que enfrentó la cantante por un problema en la rodilla, durante las últimas funciones de la puesta en escena.

El jueves, 5 de marzo, la actriz publicó un comunicado en que daba a conocer que ya no formaría parte del reparto de la obra, producida por Omar Suárez, durante su nueva temporada, la cual se desarrollará del 13 al 22 de marzo.

De acuerdo al escrito, su salida se debería a "compromisos personales", sin embargo, Carmona, quien también participa en la obra, contó a "Venga la alegría" que, sin querer hacer afirmaciones de una situación que no es de su pleno conocimiento, sí pudo apreciar que las últimas semanas en que "la Chule" participó en el proyecto, no la pasó muy bien, esto debido a un problema de la rodilla que, presuntamente, ha estado arrastrando desde hace algún tiempo.

Lee también: Hijos de Luis Miguel le decían "abuelito" a Andrés García, cuenta Aracely Arámbula

"Sí sabemos que Aracely tiene una lesión, desde hace ya algunos meses, de la rodilla, que le había estado impidiendo desarrollar el mambo, sobre todo, no sé en qué esté, si ya se haya recuperado al cien por ciento o no", expresó.

Cauteloso, Carmona dijo al matutino que, aunque conocía el padecimiento de "la Chule", no descartaba que su ausencia en la obra se debiera a otro motivo, ya que es una mujer muy ocupada que, bien, podría haberle surgido otro compromiso, el cual atender.

"También sabemos que es una mujer que tiene mucho trabajo, entonces no sé si sea eso (la rodilla) el porqué".

Lee también: Aracely Arámbula revela qué pasará con el futuro artístico de Miguel y Daniel, los hijos que tiene con Luis Miguel

También aclaró que, en ningún momento, Aracely se acercó a él para hablar de su condición de salud pero, que tampoco fue necesario, pues las dificultades que presentó la actriz eran evidentes, durante las últimas funciones que ofrecieron.

"Ciertas funciones estaba muy adolorida y le lastimaba mucho, no me lo dijo, pero nosotros (el elenco), lo vivimos con ella", destacó.

Omar Suárez no le debe dinero a Aracely Arámbula

Por su parte, el productor de la obra, Omar Suárez -que también habló con el programa-, descartó que la salida de la actriz tuviera que ver con un adeudo, pues afirmó que desde hace 16 años ha trabajado con Arámbula y nunca han tenido un problema por falta de pago.

En cambio, expresó que elLeonardo, el hermano de "la Chule", que la representa, justificó su salida, debido a "recomendaciones médicas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc