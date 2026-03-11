Ricardo Arjona regresa a México para hacer historia; y es que, el cantautor guatemalteco será el primero en presentarse en el renovado Estadio Banorte, lugar que durante décadas fue conocido como Estadio Azteca.

La noticia fue dada a conocer esta tarde, mediante un video que se publicó en las redes sociales del cantante y que, en cuestión de minutos, superó los 15 mil me gusta.

"La gira gira y cuenta su historia, vuelve a los lugares, abraza a los amigos. México, por las canciones que nacieron aquí, la cita ya tiene fecha y un lugar emblemático para hacer historia", es el mensaje que se puede leer.

El concierto de Arjona marca una nueva etapa para el recinto, después del mundial de futbol. Ya que, durante meses se mantuvo cerrado para su remodelación.

La última artista en presentarse en este lugar fue Karol G, quien, en 2024, trajo su "Mañana será bonito Tour" hasta la cancha del estadio.

¿Cuándo será el concierto de Ricardo Arjona en la CDMX?

De acuerdo con la información publicada en redes sociales, los fans de Arjona todavía tendrán que esperar hasta finales del 2026 para poder verlo en vivo.

El concierto está programado para el próximo 20 de diciembre y formará parte de su gira “Lo que el seco no dijo”, espectáculo con el que ya ha recorrido varios escenarios del mundo.

¿Dónde y cuándo saldrán a la venta los boletos?

Los boletos estarán disponibles a través de la boletera Funticket, y saldrán a la venta este martes 17 de marzo a en punto de las 11:00 horas.

Hasta ahora no se ha detallado si habrá alguna preventa exclusiva o si se harán distintas fases de venta; tampoco se conocen los precios.

