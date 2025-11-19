Nueva York. Un residente del estado de Washington fue hospitalizado con gripe aviar, con una cepa del virus que no se había detectado en personas antes, informaron funcionarios de salud estatales.

Se trata del primer caso humano de gripe aviar en Estados Unidos desde febrero. La persona afectada es un adulto mayor con otros problemas de salud subyacentes y permanece hospitalizada.

El residente del condado Grays Harbor, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, tiene un conjunto de aves de corral en su jardín trasero que habían estado expuestas a aves silvestres, indicaron funcionarios de salud. Creen que las aves de corral o las aves silvestres son la fuente más probable de exposición, pero dicen que aún están investigando.

El virus se transmite a través de la saliva, el moco y las heces de los animales, o también por la leche de ganado lechero.

Tras un diagnóstico preliminar, funcionarios sanitarios estatales lo confirmaron el viernes pasado.

¿Nueva cepa de gripe aviar es amenaza para la salud?

La persona se infectó con gripe aviar H5N5, explicaron autoridades estatales. Funcionarios de salud estatales y federales indicaron que parece ser la primera infección conocida en un ser humano con el virus de la gripe aviar H5N5.

No se cree que esa versión sea mayor amenaza para la salud de las personas que el virus H5N1, responsable de una ola de 70 infecciones en seres humanos reportadas en Estados Unidos en 2024 y 2025. La mayoría de esos casos han sido enfermedades leves en trabajadores de granjas lecheras y avícolas.

“Estos virus se comportan de manera similar”, expresó Richard Webby, un destacado investigador de la gripe en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude en Memphis, Tennessee. "Mi intuición me dice que, desde la perspectiva de la salud humana, hay que considerar que es igual que el H5N1".

Las personas que trabajan en las granjas avícolas con más susceptibles de contraer la gripe aviar, una enfermedad infecciosa.

Según Webby, “no es fácil para este virus pasar de ser un virus de patos a uno humano. Eso está bastante claro, pero no apostaría a que no pueda dar ese salto. Se tienen que alinear varios factores biológicos para que eso ocurra. Podemos debatir cuán probable es, pero nadie lo sabe. Solo el tiempo lo dirá”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron el viernes una declaración similar, la cual decía que no había información que dejara entrever "que el riesgo para la salud pública haya aumentado a consecuencia de este caso".

Los CDC están aguardando una muestra proveniente de Washington para realizar pruebas adicionales.

La distinción entre H5N5 y H5N1 radica en una proteína involucrada en la liberación del virus de una célula infectada y en la promoción de su propagación a las células circundantes.

"Piense como si se tratara de diferentes marcas de neumáticos de automóvil. Ambos hacen el mismo trabajo, sólo que cada uno está mejor ajustado para condiciones específicas, que no entendemos del todo", escribió Webby en un correo electrónico.

El H5N5 podría tener una preferencia diferente por el tipo de aves a las que infecta más fácilmente, añadió.

