Más Información

Narcos entregados a EU aún operaban vía visitas: García Harfuch; sigue aquí la conferencia mxm

Narcos entregados a EU aún operaban vía visitas: García Harfuch; sigue aquí la conferencia mxm

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Tribuna Campeche rechaza dar a censor datos de trabajador

Tribuna Campeche rechaza dar a censor datos de trabajador

Tras fuertes lluvias que paralizaron vuelos y afectaron a miles, autoridades acuerdan acciones para garantizar operación en el AICM

Tras fuertes lluvias que paralizaron vuelos y afectaron a miles, autoridades acuerdan acciones para garantizar operación en el AICM

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

São Paulo. La Policía Civil de inició una operación este miércoles para desarticular un grupo que utilizaba para crear perfiles falsos de conductores y pasajeros en la app de transporte Uber, y así obtener ganancias por viajes que nunca se realizaron.

Si bien el comunicado oficial de lasno aclara cuál fue la app perjudicada, medios brasileños detallan que se trata de la conocida plataforma de taxis por aplicación.

De acuerdo con las investigaciones de la operación, que fue titulada como "Ruta Falsa", bajo esta modalidad se crearon cerca de 480 cuentas y se identificaron casi dos mil , que generaron un prejuicio de 114 mil reales (aproximadamente 21 mil dólares) a Uber.

Lee también

La Policía identificó que las cuentas de conductores habían defraudado el sistema de de la app, utilizando fotos manipuladas digitalmente con herramientas de e imágenes físicas de otras personas superpuestas sobre la cara de los propios criminales.

Estos pasajeros fraudulentos añadían múltiples paradas en el trayecto con el fin de encarecer el viaje y ese monto adicional quedaba pendiente en la cuenta, haciendo que sea la misma empresa de transporte la encargada de cubrir ese costo extra, que era transferido en el momento a la cuenta del .

En la mayoría de los casos, el usuario perteneciente al era abandonado y quedaba posteriormente inactivo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte? Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte?

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes. Foto: Adobe / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión