Paquistán. El techo de un centro educativo en la ciudad de Lahore, al este de Paquistán, se derrumbó el martes, causando la muerte de al menos 14 niños, informaron la policía y funcionarios de rescate.

Otros ocho niños también resultaron heridos y fueron llevados a un hospital, indicó el funcionario policial Faisal Kamran, quien añadió que el propietario del centro de tutorías y otra persona ya fueron arrestados.

Kamran señaló que los rescatistas continuaban buscando entre los escombros tras recibir reportes de que podría haber más niños atrapados bajo los restos. Explicó que el centro de tutorías funcionaba en un edificio antiguo y que el techo de un segundo piso sin terminar aparentemente se desplomó debido a una construcción de mala calidad.

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Zapatillas de niños abandonadas en el lugar donde se derrumbó un centro de tutoría en construcción, en las afueras de Lahore, Pakistán, el martes 30 de junio de 2026. Foto: AP

El presidente de Paquistán, Asif Ali Zardari, expresó su pesar por la tragedia. En un comunicado, ofreció condolencias a las familias de las víctimas, oró por la pronta recuperación de los heridos y manifestó que se necesitaban medidas de seguridad eficaces para evitar tragedias similares.

Los derrumbes de edificios son comunes en Paquistán, donde las normas de construcción a menudo se aplican de manera deficiente. Muchas estructuras se levantan con materiales de calidad inferior y con frecuencia se ignoran las regulaciones para reducir costos.

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ss/mcc